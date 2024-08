È improbabile che ci sia un vincitore assoluto nelle elezioni presidenziali del 2023: un sondaggista indipendente

Bulawayo – Le contestate elezioni presidenziali del 2023 in Zimbabwe probabilmente non hanno prodotto un vincitore assoluto, hanno detto i ricercatori dopo aver analizzato l'84% dei risultati dei seggi elettorali.

La Commissione elettorale dello Zimbabwe ha resistito alle pressioni per pubblicare online tutti i risultati dei seggi elettorali noti come moduli V11. I rivali del presidente Emmerson Mnangagwa non sono stati in grado di raccogliere tutti i moduli il giorno delle elezioni dopo che le autorità hanno arrestato 39 osservatori elettorali ad Harare alla vigilia delle elezioni, accusandoli di aver pianificato di annunciare illegalmente i risultati elettorali.

In questo vuoto, il ricercatore statunitense Freeman Shari ha creato un portale online che consente agli zimbabweani di tutto il paese di inviare moduli V11 timbrati.

“Alla fine, siamo stati in grado di raccogliere 10.250 seggi elettorali di cui abbiamo potuto verificare i risultati. Questi rappresentano circa l'84% del totale dei seggi elettorali utilizzati”, ha detto Shari quando i dati sono stati pubblicati il ​​23 agosto, esattamente un anno dopo la votazione. elezione.

L'analisi dei dati ha mostrato che il presidente Emmerson Mnangagwa dello Zanu PF era in testa con 1.859.158 voti, mentre il suo principale concorrente del partito di opposizione, Nelson Chamisa della Coalizione dei Cittadini per il Cambiamento, con 1.750.804 voti.

Shari ha ammesso che la maggior parte dei dati mancanti provenivano dalle roccaforti dello Zanu PF nel Mashonaland orientale, centrale e occidentale. Hanno rifiutato molte carte V11 provenienti da queste aree perché erano “discutibili” – la maggior parte di esse non erano firmate o timbrate.

Shari si dice però non convinto dei risultati ufficiali annunciati dalla Commissione elettorale, che mostrano che Mnangagwa ha ottenuto il 52,60% (2.350.711 voti) contro il 44,03% di Chamisa (1.967.343 voti). Invece, Charry ritiene che il ballottaggio fosse inevitabile.

“In realtà penso che nessuno abbia superato il 50% + 1”, ha detto Shari a ZimLive. “Mnangagwa ha ottenuto in media 170 voti per seggio elettorale, e Chamisa circa 160. Per arrivare ai dati della Commissione Elettorale sul 16% di V11 che non abbiamo ottenuto, Mnangagwa avrebbe dovuto ottenere in media 220+ e Chamisa 90. Poi “Teniamo in conto dagli 80.000 ai 100.000 voti per gli altri candidati”.

Gli osservatori elettorali hanno condannato le elezioni, che sono state rovinate dalle intimidazioni degli elettori e dalle restrizioni della polizia sui raduni dell'opposizione.

Vedi i risultati dei seggi elettorali parziali: clicca qui