Contro le epidemie, impara a convivere con gli animali selvatici

Dovremo convivere meglio con la fauna selvatica. Sono queste, in sostanza, le conclusioni di un nuovo studio condotto dall'Università del Michigan negli Stati Uniti, pubblicato il 21 agosto sulla rivista Progresso della scienzache prevede che gli spazi che accolgono gli esseri umani e la fauna selvatica continuino ad espandersi.

Per valutare l’evoluzione della sovrapposizione degli habitat tra gli esseri umani e 22.374 specie di mammiferi, uccelli, anfibi e rettili, lo studio si è basato sulla crescita della popolazione e sulla modifica degli habitat naturali sotto l’influenza dei cambiamenti climatici. Risultato: Principalmente a causa dell’aumento della popolazione, la ripresa aumenterà di circa il 57% Percentuale della superficie terrestre entro il 2070, in particolare nelle aree boschive dell'Africa e del Sud America, nonché nelle aree densamente popolate dell'Asia.

“ Pertanto, le politiche di conservazione dovrebbero concentrarsi maggiormente sulla gestione della coesistenza uomo-fauna selvatica, piuttosto che cercare di separare uomo e animali selvatici. »“, spiega Neil Carter, coautore dello studio. In altre parole, le aree protette dalla presenza umana non saranno sufficienti a preservare la fauna selvatica se la coesistenza sarà impossibile altrove.

Il ricercatore dell'Università del Michigan, che è anche direttore del gruppo di ricerca del Conservation and Coexistence Group, interessato specificamente alle condizioni di questa convivenza, chiede che si trovino soluzioni. “ Gestire i compromessi della coesistenza, inclusa la riduzione al minimo dei conflitti tra le persone e la fauna selvatica – compresa la diffusione di malattie e la perdita dei raccolti – massimizzando al tempo stesso i numerosi benefici offerti dalla fauna selvatica ».

Trattare con i pipistrelli

Mentre la diffusione del virus Mpox fa temere una nuova pandemia, possiamo immaginare di coesistere con la fauna selvatica che non è la fonte di un nuovo virus? ?

“ Un aumento dei punti di contatto aumenta il rischio di zoonosi, ma la relazione non è lineare. Ci sono altri fattori coinvolti, in particolare la perdita di biodiversità »“, spiega Benjamin Roche, ricercatore specializzato in malattie zoonotiche presso l'Istituto per la ricerca per lo sviluppo (IRD). Per il virus Mpox, “ Gli studi hanno chiaramente dimostrato che il punto di partenza dell’infezione umana proviene dai roditori nelle aree deforestate, aree dove si verifica una perdita di biodiversità e concentrazione umana. ».

è necessario” Impara a convivere »

La persona che conduce il programma di ricerca di Prezode sulla prevenzione dell'insorgenza di malattie zoonotiche sostiene l'idea che ciò sia necessario “ Impara a convivere ». E per aggiungere: “ Le soluzioni dipenderanno dal contesto locale e dovranno essere costruite con la partecipazione degli attori presenti. Ad esempio, per ridurre la trasmissione di malattie da parte dei pipistrelli nell’Asia meridionale, esistono buone pratiche per gestire questi piccoli mammiferi che hanno un impatto significativo nella riduzione della trasmissione. Addestrare le persone a interagire con gli animali, come quando raccolgono i frutti dagli alberi, è un approccio meno rischioso alla socializzazione. »

Riduzione degli agenti patogeni

Gli scienziati affermano che una convivenza che preservi la biodiversità riduce anche il rischio di zoonosi. “ La biodiversità permette di mitigare l’impatto degli agenti patogeni, questi ultimi non essendo adatti a tutte le specie. Con la diminuzione del numero delle specie, la trasmissione delle malattie diventa più importante nella comunità animale e aumenta il rischio di trasmissione all’uomo. »Anche le zoonosi dipendono da una triade tra uomo, animali selvatici e animali domestici, spiega Benjamin Roche, il quale ricorda che anche le malattie zoonotiche dipendono dalla triade.

La perdita di biodiversità è un altro risultato dello studio pubblicato su Progresso della scienza. Gli autori hanno valutato l'impatto dell'evoluzione dell'habitat sotto l'influenza del cambiamento climatico sulla diversità delle specie animali. Si prevede un calo di un terzo della diversità delle specie di mammiferi, rispetto a 45 % per gli anfibi e 40 % dei rettili nelle foreste del Sud America. Nelle foreste africane, il declino della diversità dei mammiferi sarebbe pari al 21% %, secondo lo studio. Tuttavia, i ricercatori non hanno tenuto conto delle conseguenze della distruzione diretta degli habitat naturali da parte dell’uomo, che è una delle principali cause della perdita di biodiversità.

“ Questi effetti comportano molte incertezzeafferma Deqiang Ma, primo autore dello studio e ricercatore post-dottorato in scienze della conservazione presso l'Università del Michigan. Ad esempio, il puma lunatico storicamente abitava habitat naturali, ma è diventato più comune incontrarlo nelle aree urbane della California. »

Neil Carter, un pioniere della coesistenza uomo-fauna selvatica, cita un altro esempio di riduzione dei rischi associati ai grandi felini: “ La ricerca in ecologia comportamentale ha dimostrato che i conflitti tra ghepardi ed esseri umani possono essere ridotti semplicemente capendo dove questi ultimi marcano il loro territorio con l’urina. Questi luoghi, chiamati “nodi di contatto”, sono importanti per i loro territori e per la comunicazione tra loro. Evitare questi luoghi ha quindi ridotto notevolmente il numero di incontri problematici con i leopardi. » Idee come queste “ Emergendo ovunque » Dovrebbe, secondo lui, “ Integrarli nelle politiche di conservazione ».

