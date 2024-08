Apple prevede di produrre più iPhone quest’anno, principalmente i modelli Pro e Pro Max

Il lancio della prossima serie iPhone 16 è previsto per il 10 settembre di quest'anno, a condizione che il rapporto sia corretto, ovviamente. Ma come sarà il mix Pro e non Pro? Bene, elettricità Ottenute informazioni sulla catena di fornitura che rivelano i piani di produzione di Apple.

La società prevede di produrre inizialmente circa 90,1 milioni di iPhone, un numero leggermente superiore rispetto all'obiettivo dello scorso anno di 86,2 milioni di telefoni. Come in precedenza, l'azienda prevede di produrre più modelli Pro Max, che costituiranno il 37% del mix totale, ovvero 33,2 milioni di unità.

Questo è molto di più rispetto alle vendite dell'iPhone 15 Pro Max dello scorso anno, che ammontavano a 24,2 milioni di unità. Si prevede che le vendite regolari di unità 16 Pro raggiungeranno i 26,6 milioni di unità (30%), rispetto ai 21,8 milioni di unità vendute per il 15 Pro lo scorso anno.

Le versioni non Pro costituiranno il 33% della produzione totale, con l’iPhone 16 standard che vedrà un modesto aumento da 21,8 milioni di unità a 24,5 milioni (27%), mentre l’iPhone 16 Plus sarà prodotto in appena 5,8 milioni di unità (6% ). Questo è l'unico modello che vedrà una riduzione. Per riferimento, la produzione prevista per l’iPhone 15 Plus lo scorso anno era di 8,5 milioni.

Naturalmente, i piani possono sempre cambiare a seconda della domanda, ma la domanda per il modello Plus diminuisce chiaramente ogni anno che passa, quindi le voci secondo cui Apple lo sostituirà con un'altra versione di iPhone in futuro potrebbero essere vere.

L’aumento della produzione di iPhone 16 Pro e 16 Pro Max indica un aumento delle entrate di Apple poiché questi sono i modelli più costosi nel portafoglio dell’azienda e potrebbero effettivamente comportare anche margini di profitto più ampi.

