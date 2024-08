Annunciati i vincitori dei Gamescom 2024 Awards; Monster Hunter Wilds di Capcom è al centro dell'attenzione

La Gamescom 2024 è passata molto velocemente, ma ora che è finita sono stati annunciati i premi ufficiali per i titoli che sono saliti sul palco. È stato annunciato I risultati sono stati molto interessanti.

Abbiamo conservato dei bellissimi ricordi alla Gamescom 2024, per non parlare di tutti gli annunci e gli aggiornamenti che abbiamo ricevuto sui titoli attuali. In termini di premi assegnati per celebrare gli annunci, sembra che Monster Hunter Wilds di Capcom sia riuscito a vincere il maggior numero di premi, tra cui Most Entertaining e Most Epic, con Little Nightmares 3 di Bandai Namco che si è portato a casa il premio come miglior gioco Xbox Microsoft. Ecco una panoramica di tutti i premi della Gamescom 2024:

Arti della categoria del gruppo:

Le migliori immagini

Little Nightmares 3, Supermassive Games / Bandai Namco Entertainment

Il miglior suono

Little Nightmares 3, Supermassive Games / Bandai Namco Entertainment

Il modo migliore per giocare

Frostpunk 2, studi a 11 bit

Il più divertente

Monster Hunter Wilds, Capcom

Il più epico

Monster Hunter Wilds, Capcom

Il più corretto

Discorsi da pub, intrattenimento piacevole

Giochi per influenzare

Creature di Ava, Enverge Studios/11bit Studios

Piattaforma del gruppo di categorie:

Il miglior gioco Microsoft Xbox

Little Nightmares 3, Supermassive Games / Bandai Namco Entertainment

Il miglior gioco per PC

Kingdom Come: Deliverance II, Warhorse Studios/Plaion

Il miglior gioco per Sony PlayStation

Monster Hunter Wilds, Capcom

Il miglior gioco per cellulari

Genshin Impact, Hoyoverse

Categoria del gruppo globale:

Miglior annuncio/trailer

Monster Hunter Wilds, Capcom

La migliore offerta per la pavimentazione

MicrosoftXbox/Bethesda/Blizzard

Premio Cuore di gioco

Premio per la sostenibilità della Gamescom

Tra le altre notizie, l'organizzazione ha anche annunciato i numeri di quest'anno. Alla conferenza tedesca hanno partecipato oltre 335.000 visitatori provenienti da 120 paesi diversi, di cui 32.000 visitatori professionali. Anche il numero di spettatori online della Gamescom è aumentato con 310 milioni di visualizzazioni video, incluse 40 milioni di visualizzazioni registrate durante lo spettacolo Opening Night Live di Geoff Keighley.

La Gamescom 2025 inizierà il 19 agosto 2025, con una cerimonia di apertura dal vivo, mentre l'expo si svolgerà dal 20 al 24 agosto. Nel frattempo, assicurati di controllare la nostra copertura della Gamescom 2024 qui per avere un'idea di cosa potresti esserti perso.

Fonte della notizia: Gamescom