[–>[–>[–>A Roma, “L'Ombra di Caravaggio” ci immerge nella vita di Caravaggio.

Affaire à suivre. Des nouvelles du secteur culturel en régions et à l’international grâce à nos correspondants à l’étranger et à celles et ceux qui créent la vie culturelle à l’endroit où ils sont.

De la salle obscur au clair-obscur du Caravage, il n’y a qu’un pas, que nous enjoint à franchir allègrement Michele Placido. Réalisateur d’une douzaine de films, mais aussi acteur et scénariste italien, il est entre autres connu pour avoir joué le rôle principal dans la série “La Mafia”. Avec « Caravage », pour lequel il est devant et derrière la caméra, le cinéaste nous entraîne au plus près de l’œuvre d’un des peintres italiens les plus connus, nous donnant l’impression réellement saisissante de participer aux coups de pinceaux du Caravage alors qu’on ne le voit jamais à l’œuvre. Entrer dans la peinture par le cinéma, tel est le projet de ce film, porté par un casting de haut vol : Riccardo Scamarcio, Isabelle Huppert, Michele Placido, Lolita Chammah, Louis Garrel, et bien d’autres.

Synopsis : Italie 1609. Accusé de meurtre, Le Caravage a fui Rome et s’est réfugié à Naples. Soutenu par la puissante famille Colonna, Le Caravage tente d’obtenir la grâce de l’Église pour revenir à Rome. Le Pape décide alors de faire mener par un inquisiteur, l’Ombre, une enquête sur le peintre dont l’art est jugé subversif et contraire à la morale de l’Église.

Le Caravage, une star contemporaine

Plutôt fidèle à la réalité, ou du moins ce que l’on connait de l’histoire du Caravage, le film s’autorise toutefois un personnage fictif, celui de l’Ombre, incarné par Louis Garrel. Celui-ci interroge tous ceux qui ont connu Le Caravage pour comprendre réellement s’il est ce peintre violent, hérétique et dépravé que certains décrivent, et s’il faut que la justice de l’église et l’inquisition romaine s’en débarrasse. Quant au personnage du Caravage, interprété par Riccardo Scamarcio, il est mis en avant par la production comme une star contemporaine explique le journaliste Francesco Gatti, spécialiste du cinéma sur Rai news24 :

« Une chose qui est frappante dans la communication faite sur le film c’est d’associer Le Caravage a tant de personnages différents : Le Caravage c’est un peu Elvis Presley dit l’acteur qui l’incarne, c’est aussi Maradona, Pasolini, aujourd’hui il serait reporter de guerre, c’est une popstar ! Mais en fait nous le connaissons tous très bien nous qui l’avons étudié à l’école… et le réalisateur comme l’acteur ont réussi à bien rendre à l’image, le côté iconique que nous avons tous du Caravage… même si le film n’est pas tourné à Rome car les églises romaines n’ont pas autorisé Michele Placido à tourner devant les œuvres du peintre, Michele Placido a donc décider de le tourner à Naples” Francesco Gatti

Le film fut tourné à Naples, ville où Le Caravage a passé les dernières années de sa vie, entre 1606 et 1610, l’année de sa mort. En effet, si l’artiste a majoritairement peint à Rome, où se trouvaient ses mécènes, il a toutefois dû s’exiler de la capitale italienne Rome après avoir commis un meurtre. Impossible donc de tourner devant ses œuvres alors qu’elles sont si nombreuses à Rome et notamment dans les églises, comme l’église française de Rome Saint-Louis des Français où se trouve un triptyque du Caravage : la vocation de Saint Matthieu, le martyre de Saint Matthieu et Saint Matthieu et l’Ange. Pourtant, malgré ces difficultés, le film parvient à rendre la “révolution” du Caravage, particulièrement le changement profond qu’il opère dans la manière de représenter le sacré, en peignant la vie.

