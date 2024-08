tecnologia

appetito

cervello

Ricercatori sudcoreani hanno sviluppato una tecnologia innovativa in grado di controllare i circuiti neurali profondi del cervello utilizzando campi magnetici. Si chiama Nano-MIND (Interfaccia Magnetica per la Neurodinamica).Consente di modificare comportamenti complessi comeE la comunicazione sociale, che apre la strada a grandi progressi nella comprensioneE il trattamento dei disturbi neurologici.

Il cervello umano, composto da più di 100 miliardi di neuroni, rimane uno degli organi più misteriosi e complessi da studiare. Per svelare i segreti delle funzioni cerebrali avanzate come la cognizione e le emozioni, i ricercatori hanno cercato a lungo una manipolazione precisa dei circuiti neurali. Tradizionalmente, questa manipolazione si è basata su metodi chirurgici, che spesso richiedono l’impianto di dispositivi all’interno del cervello. Tuttavia, la nuova tecnologia sviluppata dai ricercatori dell'Istituto essenziale scienze (Sindrome dell'intestino irritabile) euniversità Yonsei in Corea sud Promette di rivoluzionare questo campo. Nano-MIND utilizza campi magnetici combinati con nanoparticelle magnetiche per attivare o inibire selettivamente neuroni specifici, senza la necessità di un dispositivo impiantato. La chiave di questa tecnica risiede nell’espressione selettiva di recettori specifici, chiamati magnetorecettori, nei neuroni bersaglio. Questi recettori rispondono a un campo magnetico rotante, consentendo l’attivazione o l’inibizione precisa dei circuiti neurali, in remoto e in modalità wireless.

Negli esperimenti, i ricercatori sono riusciti a controllare l'appetito dei topi prendendo di mira i circuiti neurali nell'ipotalamo laterale. L'attivazione dei neuroni inibitori in quest'area ha raddoppiato l'appetito dei topi, mentre l'attivazione dei neuroni eccitatori ha dimezzato il loro appetito. Inoltre, alterando l'attività dei neuroni nell'area preottica media, i ricercatori sono riusciti a indurre comportamenti materni in topi non nativi, dimostrando la capacità di Nano-MIND di influenzare comportamenti complessi.

Jinwoo Chun, direttore del Centro di nanomedicina dell'IBS, sottolinea che questa tecnologia, la prima nel suo genere a consentire un controllo così preciso del cervello utilizzando campi magnetici, potrebbe trasformare la ricerca in… neurologia. Potrebbe anche avere applicazioni nello sviluppo di reti neurali artificiali e di nuove interfacce cervello-computer. tutti Orizzonti aperti per il trattamento di vari disturbi neurologici.