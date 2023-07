Gli 8 migliori hotel con piscina a Milano

Voglia di una pausa rilassante nel nord Italia? Scopri la nostra selezione dei migliori hotel con piscina a Milano per un soggiorno cool.

Milano è una bellissima città del nord Italia, nota per la sua vivacità, cultura e architettura unica. Se stai cercando una sistemazione per il tuo prossimo soggiorno in città, perché non optare per un hotel con piscina? Questa è un’opportunità per rinfrescarti dopo una giornata di visite turistiche e goderti appieno il tuo viaggio. Abbiamo selezionato i migliori hotel con piscina a Milano, per tutte le tasche e per tutti i gusti. Scoprili senza indugio!

L’Hotel VIU Milan e la sua piscina panoramica

📍 Luogo :

💶 Allineare : Lussuoso

💙Amiamo : La sua piscina sul tetto

Vuoi soggiornare in un luogo unico che unisce modernità e rispetto per l’ambiente? Non cercate oltre, l’Hotel VIU Milan è fatto per voi! Costruito con materiali eco-compatibili, questo elegante hotel si trova nel centro di Milano. A soli 10 minuti a piedi dal Piazza Gae AulentiDi Corso Comoquartiere isolato e di Porta Garibaldipuoi anche raggiungere facilmente il famoso Duomo con il tram.

Concedetevi il ristorante dell’hotel, dove uno chef stellato Michelin, il tutto in un ambiente arredato con cura. Concedetevi un momento di relax presso la piscina, incastonata sul tetto dello stabilimento, e godetevi una vista panoramica a 360 gradi sulla città. Vieni a scoprire Milano e goditi un soggiorno unico in questo hotel eccezionale!

Arte ed eleganza contemporanea al Nhow Milano

Immergiti nel mondo dell’arte contemporanea e dell’eleganza con l’hotel Nhow Milan, situato nel vivace quartiere di Tortona. A pochi passi, il MUDEC – museo delle culture – è uno dei tanti musei della città che delizieranno gli amanti dell’arte e della storia. La stazione di Porta Genova, a 10 minuti a piedi, è anche una risorsa per i tuoi spostamenti.

Scopri un hotel unico nel suo genere con la sua collezione d’arte contemporanea e decorazioni personalizzate. Trascorrete una piacevole serata sulla terrazza panoramica del ristorante. E se vuoi rilassarti, vai in piscina per ammirare il panorama. Sapere cheuna palestra attrezzata e un bagno turco ti aspetto per perfezionare l’esperienza. Con l’hotel Nhow Milano vivi un soggiorno indimenticabile in Lombardia!

Fuga magica e glamour a Château Monfort

📍 Luogo :

💶 Allineare : Lussuoso

💙Amiamo : Il suo universo da favola

Ogni camera di Château Monfort è decorata secondo temi diversi, dadopo fiabe e filastrocche per un’atmosfera più magica. A soli 8 minuti a piedi dall’hotel, scopri il magnifico Piazza San Babila e la famosa Via Montenapoleone per una giornata di shopping.

Questo elegante hotel, immerso nel cuore di un edificio storico, combina dettagli d’epoca con comfort moderni, offrendo uno stile unico ed elegante. La piscina coperta, con la sua atmosfera soffusa, è un vero e proprio spazio di calma. Cenare al ristorante Rubacuori o semplicemente sorseggiare un drink al lounge bar Mezzanot, entrambi situati nell’hotel. Château Monfort è il luogo perfetto per trascorrere una vacanza di successo a Milano.

Soggiorno elegante e rilassante al Sina De La Ville

📍 Luogo :

💶 Allineare : Lussuoso

💙Amiamo : La sua piacevole area benessere

Posa le valigie all’hotel Sina De La Ville con la sua piscina all’aperto nascosta. Sarai a due passi dal Duomo, dalla Scala e dalla stazione della metropolitana Duomo.

Lo stabilimento haun centro benessere con hammam, piccola palestra e sauna. E per una vista panoramica della città, dirigetevi verso la terrazza panoramica dell’hotel, dove si trova anche un ristorante che serve un’autentica e gustosa cucina italiana. Scegliendo questo posto, godrai di Milano in un’atmosfera accogliente.

Alloggio sofisticato al Mandarin Oriental nel Fashion District

📍 Luogo :

💶 Allineare : Lussuoso

💙Amiamo : La sua incredibile piscina coperta

Nel quadrilatero della moda, il Mandarin Oriental è un luogo prestigioso, pur trovandosi a due passi dai luoghi più emblematici della città. Ammira il famoso Scala e girovagare per la cattedrale. È inoltre possibile raggiungere il centro espositivo Area Expo in 25 minuti di auto.

Con la sua storica architettura del XVIII secolo secolo e i suoi mobili contemporanei creati dal famoso designer italiano Antonio Citterio, l’hotel vi sedurrà di sicuro. L’incredibile piscina coperta vi permetterà di godervi una pausa rilassante. Non esitare oltre, il Mandarin Oriental offre un’esperienza impareggiabile a Milano.

L’hotel Principe Di Savoia e la sua piscina panoramica

📍 Luogo :

💶 Allineare : Comfort

💙Amiamo : La sua ampia piscina panoramica

Immerso in un’atmosfera raffinata, apprezzerete la vicinanza dell’hotel Principe Di Savoia alla stazione della metropolitana Repubblica e alla stazione ferroviaria di Milano, ideale per esplorare la regione. Visita Piazza Gae Aulenti e la zona di Porta Nuova per vivere appieno la vita frenetica della città. E anche il centro espositivo Rho Fiera Milano è facilmente raggiungibile dall’hotel.

Le camere del Principe Di Savoia hanno una decorazione intrisa di autentico fascino italiano, con splendidi tessuti e arredi di alta gamma. Rilassati la grande piscina coperta situata sulla terrazza panoramica dello stabilimento. Al Principe, ogni mattina vi viene servita una delicata colazione.

Fuga di lusso al Piranesi 246

Benvenuto all’Hotel Piranesi 246. È il luogo perfetto se vuoi godere di viste mozzafiato su Milano ed esplorare facilmente i suoi famosi siti storici. I locali distano solo 3km da Villa Necchi Campiglio e dal Palazzo Reale di Milano.

Il design contemporaneo dell’hotel riflette l’attenta cura dei dettagli in ogni camera. La piscina, la palestra e la jacuzzi sono tutti decorati e preparati per te. Sia per una fuga romantica che per un viaggio di lavoro, l’hotel Piranesi 246 vi promette un soggiorno indimenticabile.

Alloggio di lusso con piscina e ristorante al RipamontiBnB

📍 Luogo :

💶 Allineare : Lussuoso

💙Amiamo : L'affresco della piscina

Gli arredi di lusso, ristorante e lounge bar così come la piscina decorata con un affresco sono gli elementi che caratterizzano l’hotel. È vicino alla stazione della metropolitana Porta Romana e di Darsenia. Le sistemazioni dell’hotel hanno una vista mozzafiato sul giardino.

La struttura dispone anche di una terrazza, un parco giochi per bambini e una piscina stagionale all’aperto. Se cercate un soggiorno di lusso con un tocco di originalità, l’hotel fa per voi.

Ora che conosci i migliori hotel con piscina a Milano, non ti resta che scegliere quello che meglio risponde ai tuoi criteri! Se hai ulteriori suggerimenti o esperienze da condividere, sentiti libero di condividerli nei commenti. Allora, sei pronto per tuffarti in uno di questi fantastici locali milanesi?