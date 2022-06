Questi 3 box pasto ti porteranno in un viaggio in Emilia-Romagna, in Italia!

Sogni l’Italia quest’estate? Bene, perché tre nuove scatole pasto, progettate dalla Regione Emilia-Romagna e dalla Camera di Commercio Italiana in Canada in collaborazione con partner locali (Ristorante Fiorellino, Riserva Culinaria e Baia dei Formaggi) ti porteranno in un viaggio verso in Emilia-Romagna, regione d’Italia nota per i suoi sapori unici, le sue specialità di fama internazionale come il Prosciutto di Parma DOP, il Parmigiano Reggiano DOP e l’aceto balsamico di Modena IGP, e la sua gastronomia. Date un’occhiata a queste tre nuove soluzioni pasto, pratiche (non dobbiamo fare niente e ci piace!) e deliziose (interamente realizzate con ingredienti genuini importati dall’Emilia-Romagna).

Attestazione:Fabrizio dell’Aquila

Il pranzo al sacco Pizza Emilia del ristorante Fiorellino

Il ben noto Ristorante Fiorellino de Montréal ha creato una pizza denominata Emilia in onore di questa regione gastronomica d’Italia che è composta solo da ingredienti genuini tipici come: Parmigiano Reggiano DOP, Prosciutto di Parma DOP e Aceto Balsamico di Modena IGP, il tutto condito con ‘una passata di pomodoro dalla regione Emilia-Romagna.

Il cofanetto I Sapori dell’Emilia-Romagna de La Réserve Culinaire

Questo pranzo al sacco pronto contiene due nuove ricette che presentano ingredienti genuini del territorio: Tagliatelle con salsa fusa di Parmigiano Reggiano DOP e salpicon di Mortadella Bologna IGP e Paupiette di pollo ripieno con Prosciutto di Parma DOP e Parmigiano Reggiano DOP. Pronte da mangiare, le ricette vengono consegnate a casa tua in buste sottovuoto che devono solo essere riscaldate e sei pronto per partire. La soluzione perfetta per le intense serate feriali, inoltre: è assolutamente delizioso.

Attestazione:Fabrizio dell’Aquila

Il cofanetto Piadina Romagnola IGP de La Baie des Fromages

Perfetto per il tuo prossimo aperitivo a casa o al parco, versione dolce vita, questo pranzo al sacco da “aperitivo”. contiene 3 Piadine Romagnola IGP, oltre ad alcuni degli ingredienti genuini più apprezzati della regione, come: Parmigiano Reggiano DOP, Prosciutto di Parma DOP, Mortadella Bologna IGP, Provolone Valpadana DOP, per una serata vino e formaggio 100% ispirata all’Emilia -regione romagnola.

Da notare che la Piadina Romagnola IGP, simbolo della gastronomia romagnola, va riscaldata e farcita con i suddetti ingredienti. Potrai quindi godertelo comodamente ovunque tu sia. Oltre agli ingredienti della Piadina Romagnola IGP, nel pranzo al sacco troverai anche l’Aceto Balsamico di Modena IGP.

Attestazione:Fabrizio dell’Aquila

Il 9 giugno si è tenuto a Montreal il lancio ufficiale di queste 3 scatole pasto dai sapori autentici dell’Emilia-Romagna. Era presente anche una delegazione istituzionale della regione Emilia-Romagna per inaugurare questa nuova iniziativa che ha l’obiettivo di valorizzare i sapori unici di questa capitale gastronomica con l’aiuto di partner locali sapientemente scelti. Scatole per pasti in scatola di consegna sono stati lanciati per permetterci di viaggiare attraverso questa regione culinaria per un pasto. Puoi già ordinare rispettivamente le scatole Pizza Emilia e Piadina Romagnola IGP su Fiorellino e La Baia dei Formaggi. Quanto al cofanetto Sapori dell’Emilia-Romagna de La Réserve Culinaire, è disponibile in prevendita fino al 17 giugno e TPL Moms ti propone un codice promozionale per provarlo! (e, parola di mamma, vuoi provarlo): TPLMOMS10.

Buon appetito!