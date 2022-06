Direzione Napoli in Italia per David Michineau

Dopo aver attivato la sua clausola di uscita per lasciare i Metropolitans 92, David Michineau (1,91 m, 28 anni) si è iscritto al club italiano Napoli. Il leader/back si evolverà così all’estero per la prima volta nella sua carriera, ad eccezione delle sue esperienze nella NBA Summer League.

Dopo aver girato un angolo nella seconda metà della stagione 2019-2020, David Michineau ha avuto un buon anno nel 2020-2021, mostrando buoni progressi agli ordini di Jurij Zdovc. Tuttavia, nonostante la buona stagione collettiva, la Guadalupa ha avuto più difficoltà nel 2021-2022 nella staffetta di Will Cummings, colpa in particolare dei difetti fisici. In 34 partite Betclic ELITE ed EuroCup, l’ex Elan Chalon ha segnato 8,1 punti con il 37,5% di successi al tiro, 2,1 rimbalzi e 3,6 assist in 21 minuti. Statistiche in calo dal 2020-2021 (10,7 punti al 44,6%, 2,1 rimbalzi e 3,9 assist in 25 minuti).

A 28 anni, la 39esima scelta del Draft NBA 2016 tenterà una nuova avventura in un campionato dove avrà lo status di giocatore straniero. Club fondato nel 2019, il Napoli è entrato in prima divisione nel 2021. Con Jason Rich in particolare tra le sue fila, o il nazionale lituano Artūras Gudaitis, il club napoletano è scappato per un soffio al termine della stagione regolare, con 11 vittorie in 30 incontri.