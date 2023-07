Fuochi d’artificio di Dà Nang: le squadre di Italia e Francia pronte per la finale

>> Esibizioni spettacolari da Francia e Canada

>> Fuochi Dà Nang: spettacoli spettacolari dall’Italia e dall’Australia

Foto: VNA/CVN

Il team francese si è preparato bene con molti nuovi effetti e tecniche di illuminazione accompagnati da nuove composizioni musicali per sorprendere il pubblico e impressionare i giudici, ha detto il suo capitano, Edouard Gregoire.

Da parte sua, il capitano della nazionale italiana Damiano Baraldo ha dichiarato che i membri della sua squadra hanno lavorato duramente per dare la massima prestazione in finale sullo sfondo del sistema di illuminazione classico e moderno.

Con il tema “Mondo senza distanza”, il DIFF 2023 si svolge dal 2 giugno all’8 luglio. Comprende otto squadre provenienti da Regno Unito, Italia, Polonia, Francia, Australia, Canada, Finlandia e Vietnam. Partecipano a gare pirotecniche per cinque serate su temi come Amore senza confini, Pace per l’umanità, Conquista dei sogni, Danza della natura e Mondo senza distanza.

Ogni squadra presenta una performance di 20 minuti. Le prime due squadre si sfideranno per il primo premio nella serata finale di sabato 8 luglio.

Secondo il dipartimento del turismo di Dà Nang, l’ultima serata del DIFF 2023 attirerà un gran numero di visitatori. Il numero di turisti che soggiorneranno l’ultima sera dovrebbe superare i 63.000, di cui circa 19.000 stranieri.

Le statistiche mostrano che le precedenti quattro serate del festival hanno attirato quasi 240.000 ospiti, di cui quasi 83.000 stranieri.

VNA/CVN