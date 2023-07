Pierre Vincent alla guida della Virtus Bologna

Dopo una stagione contrastante e una finale LFB persa contro il Bourges nel 2022 con l’ASVEL Féminin che ha portato alla sua partenza, Pierre Vincent (59) rimbalzato. L’ex allenatore della squadra femminile francese ha firmato per la Virtus Bologna la prossima stagione.

Assunto nel 2021 all’ASVEL, dopo quattro stagioni allo Schio in Italia, il nativo di Brioude (Alta Loira) ha vinto 2 titoli di Campione d’Italia, 2 Coppe Italia e 3 Supercoppe italiane con il club veneto e non sarà quindi fuori luogo per quanto riguarda il campionato. Ha allenato anche il Bourges, e gli azzurri campioni d’Europa (2009) e finalisti olimpici (2012) ma è stato anche allenatore dell’ASVEL maschile, dal 2011 al 2014.

Lì troverà la francese Iliana Rupert ma anche e punterà a vincere un titolo di campione italiano con il club. ” Mancano i titoli e io, come tutti gli allenatori, voglio vincere e sono qui per aiutare il club a fare quel passo in più”. ha dichiarato sul sito ufficiale del club . Mancano i titoli e io, come tutti gli allenatori, voglio vincere e sono qui per aiutare il club a fare quel passo in più”.

🔏 IL COACH PIERRE VINCENT È ARRIVATO A BOLOGNA! Ecco il nuovo coach della Virtus Segafredo Bologna femminile!

Benvenuti a Bologna ⚪️⚫️ pic.twitter.com/8TSgSRgLXS — Virtus Segafredo Bologna (@VirtusSegafredo) 5 luglio 2023