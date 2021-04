I media hanno appreso che la vendita di Microsoft Discord Messenger è stata rifiutata per $ 10 miliardi :: Notizie :: RBC Investments

Discord ha interrotto i negoziati sulla vendita dell’azienda per $ 10 miliardi. La startup sta valutando uno scenario di sviluppo in cui rimarrà indipendente e sarà quotata

Discord Inc. , Una startup che sviluppa un servizio di messaggistica con lo stesso nome, ha sospeso le trattative per vendere attività Microsoft. L’azienda sta rivisitando una possibile quotazione. Intorno ad esso Scrive Il Wall Street Journal, citando fonti che hanno familiarità con la situazione.

In precedenza giornale di Wall Street E il Bloomberg menzionato Su Microsoft prevede di acquistare Discord per oltre $ 10 miliardi.

Secondo gli interlocutori di WSJ, almeno tre aziende, tra cui Microsoft, hanno mostrato interesse all’acquisto di Discord. Alla fine, tuttavia, i creatori del programma di messaggistica hanno deciso di lasciare la startup indipendente per il momento, osserva il giornale. Allo stesso tempo, le fonti del Wall Street Journal non hanno escluso la possibilità di riprendere i negoziati in futuro.

nel mese di marzo Bloomberg Ha scritto che Discord era in trattative con Epic Games e lo sviluppatore di giochi Amazon Jeff Bezos.

Discord ti consente di creare gruppi e scambiare messaggi vocali, video e di testo all’interno. Il programma di messaggistica è popolare tra i giocatori. Durante la pandemia, è stato anche usato frequentemente per lezioni, lezioni di ballo, club del libro e altri incontri virtuali.

Nel dicembre 2020, Discord ha tenuto un round di investimenti da $ 100 milioni, secondo i risultati del tour, la società Stimato a $ 7 miliardi.