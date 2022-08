Chrissy Swan mostra la sua perdita di peso di 90 kg in tuta mentre si allena per una passeggiata di beneficenza di 300 km

Krissy Swan sembra in forma e determinata mentre interviene nella sua carriera di beneficenza a Melbourne dopo aver perso peso drasticamente durante il blocco di Covid.

Venerdì, il conduttore radiofonico, 48 anni, ha indossato una tuta STAX completamente nera che includeva leggings e una maglietta con zip a maniche lunghe.

Teneva i capelli castani sciolti e sciolti al vento mentre tirava fuori una borsa della spesa Coles e uno zaino con senape nella tasca laterale.

Venerdì, Chrissy Swan ha mostrato la sua perdita di peso di 90 kg in tuta mentre allenava la sua marcia di beneficenza per 300 km.

La conduttrice televisiva aveva un paio di auricolari collegati mentre camminava per raccogliere fondi per la Fred Hollows Foundation, curiosando in alcuni negozi e la sua Susan locale lungo la strada.

Ciò arriva dopo che Chrissy ha perso una quantità significativa di peso, a partire dall’inizio del 2020 durante il blocco.

Il giudice The Masked Singer, che ha perso 90 kg dall’inizio del suo viaggio, in precedenza attribuiva la sua perdita di peso alle passeggiate quotidiane e all’abbandono dell’alcol.

Chrissy ha recentemente deciso di non discutere apertamente della sua perdita di peso.

“Penso che il motivo per cui non parlo di nulla ora è perché l’ho fatto negli ultimi 20 anni”, ha detto alla rivista Stellar a luglio.

Ho guadato in questo tipo di ambiente tossico e non mi sentivo bene. E non ha aiutato me, e non ha aiutato nessun altro. Ha aggiunto: “Sta solo diffondendo interesse per il corpo di una donna, il che è completamente irrilevante”.

Chrissie ha brevemente accennato alla sua perdita di peso in un’intervista con The Australian Women’s Weekly all’inizio di quest’anno.

Ha detto che i “tremendi” cambiamenti nello stile di vita che ha apportato negli ultimi 12 mesi hanno migliorato la sua vita in molti modi.

Non parlerò di taglia **e. Non ti dirò cosa mangiare in un giorno. “Perché leggo quelle storie e mi fanno stare male con me stessa”, ha detto alla rivista.

Ho guadato in questo tipo di ambiente tossico e non mi sentivo bene. E non ha aiutato me, e non ha aiutato nessun altro. Ha aggiunto: "Sta solo diffondendo interesse per il corpo di una donna, il che è completamente irrilevante"

Chrissy ha continuato a superare i suoi obiettivi di fitness fissando un nuovo obiettivo per se stessa: camminare per 300 chilometri in un mese per la Fred Hollows Foundation.

La scorsa settimana ha annunciato che avrebbe “bombardato il marciapiede” ogni giorno ad agosto per raccogliere fondi per l’organizzazione benefica Blindness.

‘Lo sto facendo di nuovo!’ È agosto e questo significa che camminerò per 300 km per restituire la vista a chi soffre di cecità evitabile”.

Ci vogliono solo $ 25 per ripristinare la vista di qualcuno. Questo è fantastico per me! Rimarrai dietro di me? L’anno scorso abbiamo raccolto oltre $ 80.000 (più di 3.200 persone possono vederti di nuovo grazie a te!?) Quest’anno punto a $ 100.000! “

“Qualunque cosa tu possa salvare, c’è un link nella mia biografia”, ha concluso. Ti terrò aggiornato. Facciamolo!’

Chrissy ha preso parte alla sfida questa volta l’anno scorso, puntando inizialmente a 150 km per poi ampliare il suo obiettivo a 300 km.

Secondo un post di Instagram l’anno scorso, ha percorso più di 310 chilometri e ha detto ai suoi follower che un’azienda si era offerta di abbinare la sua donazione per i successivi $ 15.000.