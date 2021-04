La startup Deel è diventata uno degli unicorni in più rapida crescita qui

La startup israeliana Deel ha raccolto 156 milioni di dollari con un valore stimato di oltre 1 miliardo di dollari, anche da Y Combinator e CEO di Uber. Il fondatore Alex Boozies: “Costruisco relazioni con i CEO di aziende che apprezzo e da cui imparo”

Pensavi che sarebbe passato un mese senza che ti unissi di nuovo all’Unicorn Club? Questa volta è stata la volta della startup israeliana parte (L’accordo) che annuncia oggi (mercoledì) il completamento di un round di finanziamento del valore di 156 milioni di sterline, del valore di 1,25 miliardi di dollari, dopo questi fondi. Il tour è stato condotto da YC Continuity Fund, il fondo per la crescita dell’acceleratore di crescita di fama mondiale Y Combinator, a cui ha partecipato la società. L’azienda ha ora un finanziamento totale di $ 206 milioni ed è uno degli unicorni più veloci nella storia dell’alta tecnologia israeliana.

YC non è l’unico nome in cima alla lista degli investitori in questo impressionante round di finanziamento. Ad esso si sono aggiunti Spark Capital e anche a16z, noto come Andersen Horowitz Fund, uno dei fondi più importanti al mondo. Come se non bastasse, tra gli investitori privati ​​che hanno preso parte al tour c’era anche Dara Koshershahi, che conosci bene come CEO di Uber.

Recluta lavoratori in tutto il mondo, senza burocrazia

Il sistema Deel è destinato ad aziende e organizzazioni che impiegano lavoratori o assistono fornitori in molti paesi e cerca di rendere automatico e semplice il processo di reclutamento, contratti e pagamenti in un unico sistema. Un datore di lavoro può scegliere se trasferire fondi ai propri dipendenti tramite credito, bonifici bancari, PayPal o sistemi ACH, mentre i dipendenti possono scegliere se ritirare i fondi direttamente sul proprio conto bancario o conto PayPal. Un imprenditore può semplicemente pagare tutti i pagamenti in sospeso con un solo clic o persino creare pagamenti basati sull’evasione, se è un venditore di esempio.

Se l’attività opera negli Stati Uniti, puoi anche raccogliere tutte le informazioni richieste e compilare automaticamente gli ingombranti moduli fiscali. Quando l’imprenditore utilizza il sistema Deel per produrre un contratto, le informazioni rilevanti vengono inviate al sistema dei moduli e alla fine dell’anno i moduli 1099 possono essere inviati all’IRS tramite Deel.

Unicorno sulla velocità

Quando si parla di raccolta fondi, l’anno scorso sembra aver sorriso molto per un affare. Nel maggio del 2020 la società ha annunciato Ha raccolto 14 milioni di dollari da Andersen Horowitz. Solo 4 mesi dopo, Dell ha annunciato a settembre che lo era Ha raccolto altri 30 milioni di dollari, Questa volta guidato da Spark, Andersin Horowitz e anche YC insieme al CEO di GitHub, Reddit Founder e altri. Questa volta, sembra che stia mettendo in comune gli investitori esistenti, con quasi tutti che tornano al loro attuale investimento più un interessante giocatore di spinta sotto forma di un CEO di Uber. È interessante notare che è stato lo Spark Fund che ha venduto Postmates Lauber per $ 2,65 miliardi. Il primo investitore nella società è il gruppo israeliano Sarona Partners.

“Negli ultimi sei mesi, l’azienda è cresciuta in quasi tutti gli indicatori possibili”. Alex Bouaziz, CEO e co-fondatore di Deel, ha dichiarato in un’intervista legittima: “Il nostro team è triplicato, le entrate dello scorso anno sono aumentate di 20 volte e noi ha portato grandi clienti come Clubhouse, Brex e Andela, nonché società pubbliche come TheRealReal. “Inoltre, la società ha lanciato nuove funzionalità come la fornitura di attrezzature in modo legale e regolamentato per i lavoratori autonomi, una carta di visto internazionale e redigere contratti con fornitori di servizi nel rispetto di normative come GDPR, anticipi salariali e altro.





E da dove viene il collegamento ai grandi nomi che vediamo nei tuoi tour?

Bouaziz: Costruisco relazioni con i CEO di aziende che apprezzo e da cui imparo e che hanno dimostrato di sapere come costruire grandi aziende. Vedo un enorme valore nella loro esperienza, opinioni e idee e, a loro volta, sono sempre felici di aiutare a risolvere i grandi problemi con cui sono connessi, come l’assunzione e il pagamento dei dipendenti in tutto il mondo “.

Non è difficile capire che le massicce acquisizioni dell’accordo avvengono sullo sfondo della crisi del 2020 durante la quale gran parte del mondo è passata al lavoro a distanza, ma l’ultimo processo di reclutamento arriva proprio sullo sfondo di quello che sembra essere un tornare alla routine in mezzo all’espansione. Campagne di vaccinazione in tutto il mondo. Ma Bouaziz non dà segni di preoccupazione: “Tornare in ufficio non ci fa capire che il fenomeno del lavoro a distanza sta scomparendo, anzi”, ha detto. “Oggi sempre più organizzazioni sono più aperte che mai all’idea di modelli ibridi o addirittura di modelli senza sede”.

La società ha dichiarato che utilizzerà i suoi fondi di raccolta fondi per continuare la sua espansione globale nei mercati esistenti e in nuovi mercati. Inoltre, la società dovrebbe assumere dozzine di nuovi dipendenti e continuare a lanciare nuovi prodotti sulla piattaforma. Dell è stata fondata nel 2018 da Alex Bouaziz, che è l’amministratore delegato dell’azienda, e Shaw Wong.

“Il prodotto di Deel è molto più efficiente”, ha affermato Koshershahi, CEO di Uber, che ha investito nell’attuale round di reclutamento

Semplifica il processo complesso e organizzativo di assunzione e ricompensa dei dipendenti da remoto. Eccitato

Investire in un’azienda che aiuta le aziende di tutto il mondo ad assumere i migliori dipendenti e no

Esattamente il personale più vicino. “

Philip Bouaziz, presidente di Sarona Partners e membro del consiglio di amministrazione di Deel, ha risposto: “Siamo orgogliosi di annunciare Deel come il primo rinoceronte forte nel nostro ecosistema in Israele. Deel sta trasformando il mondo della retribuzione globale e consente ai suoi clienti di assumere e pagare i dipendenti più talentuosi e freelance ovunque e in qualsiasi valuta, in conformità con le leggi statali locali. Tutto questo in un’unica piattaforma e con un clic. “













