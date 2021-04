Apple annuncia i computer iPad più potenti in assoluto!

Apple ha rivelato le specifiche dell’iPad Pro, che ha sviluppato per essere il suo miglior tablet fino ad oggi.

I nuovi computer sono caratterizzati dal contenere i moderni processori M1 sviluppati da Apple, che fornisce loro una performance migliore del 50% nell’elaborazione dei dati rispetto ai precedenti dispositivi iPad Pro, oltre a processori grafici avanzati che li hanno resi più veloci nell’elaborazione dei dati visivi del 40% anche.

Questi dispositivi saranno offerti con opzioni di 16 GB di RAM, memoria interna fino a 2 TB e alcuni modelli supporteranno le reti 5G.

Una delle versioni di questi computer arriverà con uno schermo IPS da 11 pollici con una frequenza fino a 120 Hz, e un altro modello sarà offerto con uno schermo Mini-LED da 12,9 pollici, funzionante con tecnologie Liquid Retina XDR che forniscono eccellenti luminosità fino a circa 1600 cd / m.

Questi computer sono dotati di una fotocamera frontale dotata di un sensore ottico da 12 megapixel che funziona con la tecnologia Center Stage, che consente alla fotocamera di riconoscere l’utente e tenerlo nella cornice della fotografia durante le videochiamate, e la fotocamera principale è dotata di un aggiornato Sensore LiDAR che aiuta a catturare immagini ad alta risoluzione in condizioni di scarsa illuminazione.

I modelli di iPad Pro da 11 pollici saranno offerti a $ 799 per la versione normale e $ 999 per la versione cellulare, mentre i modelli da 12,9 pollici saranno venduti a $ 1099 per la versione normale e $ 1299 per la versione cellulare.

