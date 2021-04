finalmente! Internet illimitato senza rete fissa!

Wind sta compiendo il primo passo verso Internet illimitato da casa senza rete fissa, oltre il 4G o il 5G. È fondamentalmente il primo provider a offrire qualcosa di simile, motivo per cui siamo entusiasti, con costi di attivazione gratuiti, attrezzature e dati davvero illimitati, anche se in seguito la velocità scende a 12 Mbps nel primo programma dopo aver consumato 200 GB e 6 Mbps Il secondo nel secondo programma dopo aver consumato 100 GB.

WIND con il messaggio “Hai una presa? Hai Internet illimitato ovunque!”, Porta una nuova era senza restrizioni in connessione con due nuovi programmi di SimpleFi!

Attraverso la rinnovata serie di software SimpleFi, gli abbonati possono scegliere, in base alla disponibilità e alle proprie esigenze, tra due nuove proposte che forniscono dati illimitati e le più moderne attrezzature gratuitamente con un’installazione semplice e veloce. Inoltre, possono andare online dal primo momento, senza ritardi nell’attivazione del servizio, ovunque si trovino in Grecia.

Il software è disponibile su reti WIND 4G e 5G. La nuova rete 5G è in continua evoluzione e ora offre ai propri abbonati la possibilità di essere i primi a scoprire l’esperienza 5G e router SimpleFi per la propria casa, con tecnologia Wi-Fi 6 per alte velocità anche con connessione simultanea di più dispositivi.

Istruttivamente, la serie del programma rinnovabile SimpleFi Disponibile in commercio con le seguenti opzioni:

WIND 5G SimpleFi A € 45 al mese *

 Utilizzo di Internet illimitato

 Attrezzatura 5G gratuita

 quota di attivazione del regalo

Dopo aver consumato 200 GB, la velocità è impostata su 12 Mbps.

WIND 4G SimpleFi A 35 € al mese *

 Utilizzo di Internet illimitato

 L’attrezzatura 4G è gratuita

 quota di attivazione del regalo

Dopo aver consumato 100 GB, la velocità è impostata su 6 Mbps.

* L’offerta include l’imposta sul valore aggiunto. 24% per nuovi contratti per un periodo di 24 mesi.

Va notato che WIND è la prima società di telecomunicazioni in Grecia a utilizzare la nuova rete 5G per offrire un prodotto per l’accesso wireless fisso.

Maggiori informazioni al 13800 e nello store WIND.