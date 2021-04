Distribuzione dei token Elrond MEX e MPAD: data, condizioni, scommesse … vi diciamo tutto

Ne stavamo parlando Diversi giorni fa, Elrond Project (eGLD) sta per assumere il ruolo di Decentralized Finance (DeFi). In tal modo, il progetto che Sami ha intervistato il fondatore e CEO Benjamin Minko, Non nasconde la sua ambizione di unirsi alla tendenza dei fondi nel settore delle criptovalute. Questo importante punto di svolta per il progetto a livello di ecosistema che Elrond sta costruendo avverrà gradualmente, con l’implementazione di Maiair (Uncredited Wallet) e la piattaforma decentralizzata Maiar Exchange come leader.

Se l’infrastruttura ora deve solo essere completamente funzionante, Elrond sta promuovendo iniziative in modo che i titolari di eGLD (Elrond Gold) beneficino di molti altri incentivi e ricompense, motivando la comunità a continuare a investire – con tutti i significati della parola – Al centro del progetto. Tra questi ci sono il MEX Governance Token, distribuito in esclusiva alla comunità Elrond, così come pochi altri progetti da DeFi, ma anche il token MPAD, che sarà intrinsecamente legato alla futura operazione Maiar Launchpad e sarà destinato anche ai possessori di eGLD .

Stiamo valutando le condizioni che consentono il vantaggio di queste due distribuzioni di token. Si noti che, tuttavia, la partecipazione ai processi esistenti sarà in gran parte subordinata al download e all’utilizzo. de l’applicazione Maiar.

La distribuzione delle icone MEX (Elrond airdrop) risponde a tutte le tue domande

Quindi tutti hanno capito sin dall’annuncio iniziale Diversi giorni fa, Che i token MEX saranno distribuiti ai possessori di eGLD sulle varie piattaforme del progetto, restano dubbi sui possessori di alcuni altri token DeFi.

In un recente post sul blog ufficiale, sono stati forniti dettagli sui metodi di distribuzione e sui requisiti di idoneità.

Sei il detentore dei token CAKE, UNI o SUSHI

Le tre comunità aziendali DeFi possono anche distribuire token MEX 2,55% Gettoni (50% UNI, 25% SUSHI, 25% TORTA).

Per essere idonei alla distribuzione, i token devono essere conservati nel portafoglio Chi controlla le sue chiavi private (In altre parole: non ci sono piattaforme di scambio)

(In altre parole: non ci sono piattaforme di scambio) Scatto unico Fatto prima del 9 aprile (Senza ulteriori dettagli). Questa istantanea è ciò che mapperà i destinatari MEX.

(Senza ulteriori dettagli). Questa istantanea è ciò che mapperà i destinatari MEX. I token MEX verranno distribuiti Uno o due mesi dopo il lancio Società operativa Mayar Exchange (vedi sotto)

Sei un possessore di simboli eGLD

Per sfruttare la distribuzione MEX, tieni presente che per impostazione predefinita i tuoi codici eGLD dovrebbero essere inseritiApplicazione Mayar O sul sito Portafoglio Mayar, Indipendentemente dal loro stato (lista d’attesa, scommesse, delegati, ecc.).

Tuttavia, sono esclusi:

Token sugli scambi (Crypto.com, Binance …)

Icone ERD (La vecchia forma di eGLD),

(La vecchia forma di eGLD), Gettoni per Enterprise Elrond E il

E il Quelli che vengono inseriti Merito E il

E il EGLD per gli standard ERC-20 (Ethereum) e BEP-20 (Binance Smart Chain).

Ti qualificherai anche se i tuoi eGLD sono operativi Arbitraggio. Per quanto riguarda gli utenti Trust Wallet, Elrond riferisce che lo sarai Qualificato in teoria, Tranne che il meccanismo di ritiro (“RichiestaNon sarà abilitato per impostazione predefinita, quindi il team consiglia di spostare i token nel portafoglio o nell’app Maiar per evitare perdite di distribuzione.

Notare che i clienti dell’azienda francese Solo miningUno dei partner chiave di Elrond che gestisce il contratto di rete, secondo una dichiarazione dell’azienda, non aveva nulla di cui preoccuparsi: La piattaforma si occupa dell’intero processo E ridistribuire le allocazioni MEX agli utenti dei suoi servizi. Se desideri iscriverti a una delle loro offerte, da qui.

Come funziona un’istantanea?

Elrond è volutamente impreciso sulle date esatte delle istantanee che avverranno sulla rete, al fine di Evita qualsiasi effetto inaspettato, Ed eventuali differenze intrusive nella distribuzione di eGLD tra i nodi blockchain.

Tuttavia, sappiamo che il periodo del primo ciclo di sparo È iniziato ieri e termina domenica 24 aprile. Questa istantanea consiste in un’istantanea di tutti i saldi eGLD idonei per la distribuzione in una sola volta. Il processo inizierà ogni settimana.

Ci sarà un corso shot a settimana per un anno

Verrà generata una media giornaliera a settimana

Questa media sarà determinata Personalizza MEX Disponibile per la raccolta

Disponibile per la raccolta Questo ritiro sarà possibile dalla piattaforma Mayar Exchange , Sincronizzando la tua app Maiar, il tuo libro mastro o il portafoglio Elrond online

, Sincronizzando la tua app Maiar, il tuo libro mastro o il portafoglio Elrond online Per ritirare i token MEX verrà applicata una commissione di 0,0005 eGLD

Elrond indica che alla fine del primo ciclo di snapshot, verrà fornito un collegamento ai possessori di eGLD Controlla quanto allocare in MEX, In attesa che il recesso venga attivato.

ci sarà 52 cicli di sparo una settimana.

Notare che Le prime quattro settimane saranno accompagnate da allocazioni MEX aggiuntive di X5, X4, X3 e X2, Seguito da 48 cicli standard. In altre parole, anche se puoi partecipare al processo in qualsiasi momento nel prossimo anno, Partecipare alla distribuzione nel primo mese sarebbe un vero vantaggio.

Estrazione di token MEX: da quando?

Secondo l’ultima comunicazione ufficiale, il ritiro di MEX sarà possibile una volta che Maiar Exchange sarà pienamente operativo. Allo stesso tempo, l’accento è posto sul fatto che Il token MEX sarà il primo token (Tranne lo stesso eGLD) per svilupparsi sulla blockchain di Elrond. Questa fase richiederà un aggiornamento alla rete principale.

L’affinità per questi elementi è Prevista per metà maggio 2021, questa data segna l’apertura dell’estrazione MEX.

Va notato che i token MEX devono essere raccolti ogni settimana I vantaggi MEX non reclamati verranno eliminati entro un mese dalla disponibilità.

Distribuzione di token MPAD

Oltre agli annunci sul token MEX, che è stato introdotto come carburante per la piattaforma Maiar Exchange, Elrond ha anche riferito cheUn secondo token sarà riservato ai possessori di eGLD : MPAD

Questa risorsa aggiuntiva sarà collegata da parte sua a Meir launcher Che il progetto sta attualmente preparando.

Finora sono stati filtrati pochi dettagli, sia sul token stesso che su come funziona, ma non avrebbe senso presumere che sarebbe stato consentito di partecipare alle vendite iniziali di nuovi progetti crittografici sul launchpad di Elrond, come BNB Privilegi del launchpad Binance.

Nota che nella sua lettera ufficiale, Elrond indica che MPAD sarà così In particolare riservato e distribuito Per i possessori di eGLD.

MPAD sarà il secondo token nell’ecosistema di Elrond, portando alcuni dei progetti blockchain più ambiziosi al mondo nell’ecosistema e nella società di Elrond. […] Grazie al suo modello di ampia distribuzione, tutti i possessori di eGold potranno richiedere una quota equa delle loro forniture. I dettagli esatti dei token MPAD verranno condivisi e distribuiti nelle prossime due settimane. [avant début mai ndt], Amplificando così l’accesso, l’esposizione e il contributo all’economia di Elrond. “ Blog di De Elrond, Comunicazione sul codice MPAD

Tra il lancio del Maiar Exchange decentralizzato, della sua piattaforma di lancio e dei suoi token MEX e MPAD, le notizie sul progetto Elrond dovrebbero essere impegnate nelle prossime settimane. Una dinamica gradita perché conosciamo il successo di un’azienda di criptovalute – E la buona salute della sua criptovaluta originale È in gran parte condizionato alla sua capacità di aumentare le aspettative. Un allenamento che Elrond fa bene al momento. Mentre aspetti che i festeggiamenti inizino, prenditi il ​​tempo per farlo Scarica l’app Maiar Ciò ti consente di trarre vantaggio dalle mosse imminenti e rimanere all’avanguardia degli annunci di progetto.