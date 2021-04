Questo cubo M1 starebbe benissimo sulla mia scrivania

Non stai cercando il case migliore per il chip M1, non è né un MacBook né un Mac mini (Nemmeno un iMac), Ma … il G4 Cube, ovviamente! Questo computer con un design insolito, che Abbiamo festeggiato vent’anni L’anno scorso è la copertura perfetta per il nuovo chip di Apple. Ma c’è un po ‘di lavoro da fare prima di arrivarci, spiega Nick Insweeney.

L’hack inizia intorno alle 4:50.

Gli obiettivi di Nic erano preservare il design iconico e l’impugnatura meccanica del Cube, avere almeno due porte disponibili in uscita e integrare l’alimentatore all’interno del telaio (cosa che non era). Dal computer originale fornito con il blocco grande). Così il tuttofare ha tenuto lo chassis del cubo, che ha scaricato per inserire la piccolissima scheda madre del Mac mini.

Era ancora necessario creare un’apertura sotto il cubo per consentire le varie porte in miniatura. C’è ancora molto spazio nello chassis, quindi perché non installare un lettore / scrittore CD / DVD! Nic ha fornito video aggiuntivi per coloro che vogliono intraprendere questo fantastico trucco di lusso: una guida per smontare un Mac mini, un altro per Cube e, infine, le istruzioni per metterne uno nell’altro. In particolare, spiegherà in dettaglio come collegare il display dell’ADC all’M1.