In vista del lancio di Galaxy Unpacked 2024, Samsung presenta la prossima frontiera della tecnologia Galaxy AI nelle città di tutto il mondo – Samsung Mobile Press

Gli spettatori possono aspettarsi di più dalle innovazioni all'avanguardia di Samsung presentate durante Unpacked 2024

In vista del lancio di Galaxy Unpacked nel luglio 2024, Samsung Electronics ha lanciato una campagna pubblicitaria globale in previsione del prossimo capitolo di Galaxy AI. Il 26 giugno sono stati lanciati cartelloni digitali in varie città del mondo, tra cui Bangkok, Brasilia, Dubai, Ho Chi Minh City, Londra, Madrid, New York, Seoul, Tokyo e Varsavia, tra molte altre. Il video della campagna, che presenta un cubo 3D rotante su una superficie piana, seguito da un rendering della Torre Eiffel e quattro stelle che rappresentano Galaxy AI, simboleggia il viaggio di Samsung per offrire esperienze completamente nuove agli utenti di tutto il mondo.











Con questa campagna, Samsung apre un mondo pieno di possibilità che presto cambieranno il modo in cui le persone sfruttano la creatività, aumentano la produttività, comunicano senza barriere e molto altro ancora. Guarda il video e preparati a scoprire le ultime innovazioni all'avanguardia di Samsung e la potenza dell'intelligenza artificiale Galaxy al Galaxy Unpacked 2024 del 10 luglio.

