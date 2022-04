Konami sta cercando di cambiare il suo nome, quindi perché no

Konami – o per usarlo Flusso Il nome completo, Konami Holdings Corporation, sta cercando di cambiare nome in concomitanza con il 50° anniversario dell’azienda.

Finché l’azionista acconsente alla mossa, il Consiglio di amministrazione di Konami ha accettato di cambiare il nome della società in Konami Group Corporation. Selvaggio, sappiamo. Se approvata, la mossa dovrebbe entrare in vigore dal 1 luglio.

L’azienda ha dovuto dire questo in relazione al cambiamento:

Dalla sua fondazione, l’azienda ha ampliato la propria attività come leader nel settore dell’intrattenimento giapponese e ora opera in quattro segmenti di business: intrattenimento digitale, intrattenimento, giochi e sistemi e sport. In occasione del cinquantesimo anniversario dell’azienda, cambieremo il nome del marchio in modo che, insieme alle società del gruppo, continuiamo ad affrontare nuove sfide e ad impegnarci per un’ulteriore crescita come azienda sostenibile. “