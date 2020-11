La cura Pfizer è fragile. E l’Italia non ha un piano

“L’ultima cifra parla di 580 morti in 24 ore. Provate a immaginare cosa accadrà, di questo passo, a gennaio-febbraio, quando le prime dosi di vaccino. Quali aspettative ci saranno? Per organizzare la distribuzione servirà l’esercito, ci sarà un problema di sicurezza, perché ci sarà una corsa per proteggersi con il vaccino ”. Parler è una fonte vicina al governo. Guardate cosa può succedere quando, nei primi mesi del 2021 (come confermato ieri dal professor Franco Locatelli del Comitato Tecnico Scientifico), le prime dosi di anti Covid-19. I sondaggi mostrano la sfiducia degli italiani verso questo strumento, ma una cosa è essere riluttanti a farsi un vaccino antinfluenzale, un’altra è avere la possibilità di farsi vaccinare contro una malattia che uccide 500 persone. a 600 persone ogni giorno e le invia in terapia intensiva. 200-300 (questo potrebbe essere lo scenario di gennaio).

Serve, e serve subito perché il 2020 sta volgendo al termine, un piano che recluta il personale, decide quali strutture utilizzare, quali edifici, quali celle frigorifere, quante persone saranno vaccinate ogni giorno, chi dovrebbe farlo in primo e chi secondo. Ha senso preparare la macchina organizzativa, visto che non esiste ancora un vaccino approvato? Sì, perché la produzione è iniziata e paesi come il Regno Unito e la Germania si stanno già organizzando. “Dobbiamo partire al più presto con un piano – afferma Agostino Miozzo, coordinatore del CTS – perché vaccinare milioni di persone in pochi mesi è un’operazione che non è mai avvenuta”.

Per capire: per il vaccino antinfluenzale la macchina organizzativa è già in crisi e si parla solo di 16 milioni di dosi. Ma contro SARS-CoV-2 i vaccini da somministrare saranno il triplo. Con difficoltà logistiche senza precedenti, perché uno dei vaccini in entrata (Pfizer-BioNTech) deve essere conservato a una temperatura inferiore a meno 70 gradi. La BBC spiega del Regno Unito: “Il segretario alla sanità Matt Hancock ha parlato della ‘gigantesca operazione logistica’ di trasporto del vaccino Pfizer-BioNTech dal punto di produzione al braccio del paziente. Non può essere rimosso da una temperatura di -70 gradi più di quattro volte. E questa temperatura è circa quattro volte più fredda della media dei congelatori ”. Sarà distribuito via terra e via aerea attraverso centri logistici in Germania, Belgio e Stati Uniti.

Una volta che il file vaccino non può aspettare più di cinque ore. Discorso diverso per l’altro vaccino, molto promettente, per il quale la fase 3 sarà completata tra due o tre settimane e l’autorizzazione potrebbe arrivare a gennaio: questo è ciò che unisce Oxford, Irbm e AstraZeneca. Può essere conservato in un normale frigorifero, quindi con meno problemi logistici. Ebbene, quale vaccino verrà somministrato agli italiani? Ad oggi dobbiamo rispondere: non lo sappiamo.

Nessuno dei 9 vaccini di fase 3 (inclusi Pfizer e AstraZeneca) è stato convalidato dalle autorità di regolamentazione. In pratica, l’Italia utilizzerà probabilmente i due più promettenti, Pfizer e AstraZeneca. Se per il secondo c’è già un accordo, firmato per tempo che stanzia 70 milioni di dosi all’Italia, per quello di Pfizer l’Unione Europea firmerà oggi un contratto per un primo lotto da 200 milioni (ma alla fine questo sarà 300); 27 milioni di dosi per l’Italia. Da un punto di vista organizzativo, AstraZeneca potrebbe essere utilizzato in aree dove non è possibile garantire strutture di stoccaggio sofisticate come quelle richieste per il vaccino Pfizer. Quanto è buono il piano italiano? “C’è un gruppo di lavoro costituito il 4 novembre con 15 esperti – spiegano al ministero della Salute – che dovrà occuparsi di tutto il piano, dal trasporto allo stoccaggio, fino all’arrivo. medici che lo somministreranno “.





