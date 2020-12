Paesi in quarantena Europa: i “fortunati” che vivono lontani dai blocchi

Paesi in quarantena Europa: Tutti i paesi possono aspettare che il vaccino Covid-19 raggiunga la sua destinazione, ma i casi sono nella maggior parte dei paesi europei Corona virus Ha ricominciato a crescere. Governi e cittadini sono disperati, poiché i leader cercano disperatamente di trovare un equilibrio di misure che spianasse la curva della questione senza risolvere l’economia o sconvolgere i cittadini che vogliono riunirsi con le loro famiglie per le vacanze.

Il Natale si celebra in tutto il mondo, da Betlemme a Parigi, Londra e l’Australia, all’ombra pesante della pandemia. Tutti sperano … che sia l’ultimo con il blocco e le misure restrittive, anche se le autorità stanno esprimendo le loro preoccupazioni sulla possibilità di una terza ondata …

Ecco alcuni passaggi da compiere quando si celebra il Natale e il Capodanno nei paesi europei:

Spagna

Fino a 10 persone per famiglia potranno riunirsi per le vacanze di Natale e Capodanno, a seconda di quanto approvato dal governo centrale e dalle autorità regionali. Ciò significa un leggero allentamento dell’attuale regola generale che consente riunioni fino a sei persone.

Il divieto di circolazione inizierà più tardi – 01:30 23:00 – da ieri fino al 31 dicembre, ma i viaggi tra le regioni saranno vietati dal 23 dicembre al 6 gennaio, ad eccezione delle visite dei familiari.

Italia

Gli italiani non avranno l’opportunità di assistere alla messa la vigilia di Natale a mezzanotte – quest’anno sarà già completato prima. Allo stesso tempo, non sarà consentito loro di spostarsi tra regioni diverse, tranne in caso di emergenza, durante le festività natalizie. Vale la pena notare che è iniziato il 20 dicembre. I cittadini sono stati anche istruiti a non invitare ospiti di altre famiglie alle celebrazioni tradizionali. Il mese scorso il governo ha deciso di chiudere le stazioni sciistiche per Natale e Capodanno.

Norvegia

Il primo ministro Erna Solberg ha annunciato che i norvegesi possono invitare fino a 10 ospiti a casa loro in due diverse occasioni tra Natale e Capodanno. A parte questi giorni, continua ad essere applicato il numero massimo di ospiti ammessi nella casa.

Francia

Il governo ha consentito ai cittadini di viaggiare dal 15 dicembre, comprese le festività natalizie, se i casi di coronavirus si riducono a circa 5.000 nuovi casi al giorno. La Francia, che ha deciso di tenere le piste da sci “ fuori mano ” fino a gennaio, afferma che condurrà controlli a campione al confine nel tentativo di prevenire il contagio con il Coronavirus dai visitatori dei paesi in cui le stazioni sciistiche sono ancora aperte.

Gran Bretagna

Le quattro province che compongono il Regno Unito hanno accettato di allentare le restrizioni natalizie in modo che fino a tre famiglie possano incontrarsi in una casa dal 23 al 27 dicembre, così come nei luoghi di culto o all’aperto, ma non al chiuso. Il segretario per gli alloggi Robert Jenrik ha detto che stava allentando le regole per consentire ai negozi di aprire per più ore durante il Natale e gennaio.

Europa: i tre paesi che non avrebbero dovuto essere soggetti a blocco

In tutto questo, tre paesi sono riusciti a continuare la loro “vita”, il che ha fatto la differenza: Finlandia, Norvegia e Danimarca. I dati di Oxford e Johns Hopkins University hanno mostrato che mentre i tre paesi hanno applicato alcune delle serie di restrizioni più rilassate del continente, sono riusciti a mantenere bassa la mortalità giornaliera media per il periodo di tre mesi tra il 1 settembre e il 30 novembre (inferiore allo 0,0001%).

“Fallo come la Finlandia”

La Finlandia ha avuto il tasso medio di infezione e mortalità più basso in Europa negli ultimi mesi, secondo la Johns Hopkins University. È riuscito a contenere le questioni locali insistendo su alcune delle restrizioni più rilassate del continente. Il traffico interno non era limitato, e chi doveva andare a scuola e lavorare lo faceva, e la maschera non era obbligatoria.La Finlandia ha usato l’estate per prepararsi alla nuova ondata rispondendo con misure precauzionali piuttosto che con blocchi.

Il volume medio giornaliero di test è quasi quadruplicato da 2.900 campioni a maggio a 11.300 ad agosto, secondo il Ministero della Salute. Alla fine di novembre, i laboratori finlandesi hanno condotto fino a 23.000 test al giorno. La limitazione dei viaggi internazionali per la maggior parte dell’estate ha completato il successo autunnale della Finlandia.

Tuttavia, il governo ha fornito sostegno finanziario per aiutare coloro che erano stati in contatto con una causa a isolarsi a casa e per fornire un risarcimento per il loro mancato guadagno.

Norvegia road

I funzionari norvegesi si sono concentrati sull’identificazione dei cittadini più vulnerabili. La chiusura primaverile in Norvegia è stata la più dura in Scandinavia. L’industria petrolifera e del gas del paese è stata in grado di fornire una sostanziale detrazione finanziaria per ridurre gli effetti sui “portafogli” familiari, ma il governo ha dovuto affrontare una crisi di salute mentale e le autorità hanno cambiato le proprie restrizioni.

Sempre alla fine dell’estate, le autorità sanitarie hanno scoperto che circa il 40% dei casi di Covid-19 segnalati a luglio erano tra la popolazione norvegese. Per adattare la sua strategia di comunicazione, il governo ha fornito quasi 770.000 dollari per finanziare una campagna di sensibilizzazione sul Covid-19 per i residenti immigrati del paese.

In Danimarca

Secondo gli esperti, un fattore decisivo ha giocato un ruolo nel successo iniziale della Danimarca. Gli esperti attribuiscono i risultati del paese a una storia di fiducia reciproca tra la popolazione e il governo. Gli studi hanno dimostrato che due fattori determinano se le persone agiscono per evitare l’infezione. Il primo è l’impulso, se sono preoccupati per l’infortunio. L’altro è se sanno esattamente cosa devono fare per prevenire la diffusione della malattia, che dipende dalla comunicazione delle autorità sanitarie e dei politici.

Il direttore generale dell’Autorità sanitaria danese, Søren Bröström, ha affermato che l’allontanamento sociale, non la medicina o il vaccino, è la “formula magica”.