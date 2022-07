Gran Turismo: sappiamo di più sul film in preparazione

Secondo American Deadline, l’adattamento cinematografico del popolare videogioco “Gran Turismo” arriverà in American Darkroom l’11 agosto 2023 (due giorni prima in Francia), con la regia di Neil Plumpkamp.

diventa più chiaro. A poche settimane dall’annuncio dell’adattamento cinematografico per il videogioco “Gran Turismo”, molti dettagli su questo progetto sono andati perduti, sia per quanto riguarda i responsabili della sua realizzazione, sia per quanto riguarda la storia in esso contenuta. -stesso. Secondo quanto rivelato dal sito americano Limiteil regista sudafricano Neil Blomkamp (District 9, Elysium) sarà responsabile della realizzazione del film e la sceneggiatura è stata affidata a Jason Hall.

Ancora meglio, Deadline riporta che la storia sarà basata su una storia vera incentrata su un adolescente che gioca a Gran Turismo, il cui talento, console alla mano, gli permetterà di vincere una serie di competizioni organizzate da Nissan, diventando un vero pilota professionista. .

Il sito web americano ha anche annunciato che la data di uscita del film nelle sale è stata fissata per l’11 agosto 2023 negli Stati Uniti, il che significa che la sua uscita avverrà due giorni prima in Francia. Tuttavia, è importante specificare che nessuna data è stata annunciata ufficialmente e che questa potrebbe cambiare in un futuro abbastanza prossimo.