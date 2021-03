Serkan sorprende Ida con questo regalo

‘L’amore è nell’aria’ Recentemente ci ha portato a una straordinaria classe 54. Serkan Bulat è completamente distrutto dopo quello che è successo. Il fatto che uno dei tetti dei tuoi clienti sia caduto prima e dopo in ogni modo. Semplicemente non capisce come abbia potuto fare un errore così stupido.

Ha rotto molto, ma Ida Yildiz voleva calmarlo. Il fiorista è assolutamente convinto che ci sia un’altra spiegazione perché non importa quanto guardi attentamente i piani, non troveranno difetti. L’architetto è molto grato alla giovane donna che crede in lui in tempi così difficili incondizionatamente. Questo era esattamente ciò di cui avevo bisogno.

Ma non solo lei, ma Engin, Beryl e il resto della squadra hanno deciso di trovare il colpevole. Yves Ackman sta iniziando a voltarsi completamente, ma per ora non dà la minima idea di essere lui la causa dell’intera situazione. Quando queste informazioni saranno divulgate, il nuovo azionista avrà un’esposizione al cento per cento.

Ida sa che la spaccatura del tetto non è stata colpa di Serkan, ma il suo obiettivo principale sarà salvare il lavoro

Ida Yildiz in uno dei migliori momenti a livello professionale. Sebbene abbia ritardato il suo viaggio in Italia per Serkan e subito dopo aver interrotto la sua storia d’amore, la vita sembra iniziare a sorridergli. Dopo molti sforzi, La giovane donna ha ripreso gli studi all’università. Ed è davvero felice!

Continua a lavorare su “Art Life” ma di notte e in tutti i buchi che trova scappa in biblioteca per studiare. Durante una di queste avventure Serkan decide di fargli visita. Rimase senza parole quando incontrò l’architetto al centro della biblioteca. Ti viene chiesto di parlare a bassa voce perché potrebbero licenziarli.

Si vanta che non saranno in grado di farlo perché ha costruito questo edificio ma, come altri umani, Serkan Polat e Ida Yildiz si incontrano fuori dalla biblioteca. Il tempo iniziò a rinfrescarsi e iniziò a piovere. Insieme, hanno iniziato a camminare e discutere di quello che era successo negli ultimi giorni.

Quando l’architetto ha visto che faceva freddo, si è tolto la sciarpa e l’ha messa addosso a Ida. Come se non bastasse, cogli l’occasione per regalarla. Uno dei più importanti e specifici di lei, senza dubbio. SÈ una matita adorabile che probabilmente utilizzerai molto nei prossimi mesi. Dettagli che Ida non si aspettava, ma ha apprezzato moltissimo. Attraverso, Engin Beryl non ha mai sorpreso con uno spettacolo inaspettato. Quale sarà la risposta della giovane donna? Non perdetevi i seguenti capitoli di Love in the Air.