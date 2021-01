La storia della slitta e dello sci

La storia dello sci e dello sci risale a migliaia di anni fa

Inizialmente, queste invenzioni non avevano lo scopo di diversificare il tempo libero invernale, ma di semplificare la vita di tutti i giorni: gli sci erano un mezzo di trasporto e le slitte rendevano più facile spostarsi sulla neve.

Lo sci in Polonia è iniziato nel 1894 da Stanis O. Barabasch. Poco dopo, Luz apparve a Kronika Gorska, in Polonia, dove si tenne il Campionato Europeo 1935.

Le invenzioni sono sempre con noi. Oggi, ogni tanto compaiono molti nuovi elementi per facilitare o migliorare la nostra qualità di vita. Spesso dimentichiamo coloro che sono stati con noi per molto tempo e li usiamo ancora. Stiamo parlando di sci e snowboard, grazie ai quali possiamo goderci l’anno più freddo e più buio dell’anno.

Più vecchio di una ruota da slitta?

Cominciamo con gli sci che sono stati usati prima Non solo in atteggiamenti leggermente diversi e paesaggi invernali. L’uomo ha prestato servizio da quando era orfano Trasporti. È interessante notare che è più grande del volanteE iniziò ad essere usato nell’antico Egitto. Potrebbe essere stato d’aiuto B Durante la costruzione delle piramidi.

Nel XVI secolo in Cina, durante la costruzione della Città Proibita, Le biglie che pesavano più di 100 tonnellate venivano trasportate su una slitta Su una strada innevata, l’acqua si è rovesciata. I tratti stradali sono una sfida Nessuna altezza. All’epoca, il controllo degli sci da velocità era una sfida particolare.

Il primo record che i tedeschi usavano per le slitte È stato scritto dallo scrittore greco Plutarco nel II secolo.

È stato supportato una volta Il pattinaggio può provenire da giocattoli per bambini, Tuttavia, alcuni dicono che la prima competizione è una discesa Nato nelle Alpi su una slitta con le corna (Hornschleiten), fieno e legno venivano trasportati in inverno. È interessante La gara di slitta del secolo si sta svolgendo oggi, Tuttavia, la regressione si sta muovendo Piccola slitta sportiva.

Provenienza dal frassino tradizionale o dalla slitta da spiaggia Fondata nel 1870 in un hotel a St. Moritz, Svizzera È destinato ai turisti britannici per rilassarsi lì. Il nuovo sport ha raggiunto rapidamente le terme svizzere.

Krynica Gorska Culla dello slittino, Polonia. Lì, dopo la prima guerra mondiale, fu fondato il Toboggan Club e fu costruita la pista Il campionato europeo si è svolto nell’inverno del 1935.

Alla fine del XVII e XVIII secolo, emerse un’altra forma popolare di slittino: lo slittino. Attualmente, le slitte sono principalmente associate agli sport e alle attività invernali dei bambini.



Foto: Elzbieta Sekowska / Shutterstock Una foto in slitta di una madre e un figlio negli anni ’50

Antica storia dello sci

Lo sci risale probabilmente a 9.000 anni faÈ iniziato dagli abitanti dell’Asia centrale, in particolare dai Monti Baikal e dai Monti Altai. successiva L’invenzione è stata inviata in Scandinavia dal popolo Sami.

Dopo aver analizzato numerosi schizzi rupestri della storia, si è giunti a tale conclusione 3000-5000 anni in Scandinavia E la parte centrale del continente asiatico. Ci sono anche skateboard da tenda. Sono stati filmati Scatti selfie realistici nelle posizioni tipiche dello sci: piega le gambe all’altezza delle ginocchia.

I pattini più antichi conservati si trovano a Hotting, in Svezia. Potrebbero provenire da È stimato in 4,5 mila anni. Ma gli sci erano fatti per scopi sportivi 1867 in Italia È fatto di legno.

È interessante notare che il primo record di sci, nel senso attuale, Dal 1564 Marcin apparve nella cronaca Bielskii.

La prima gara di sci si svolse a Tromsø nel 1843. Quindi i corridori saranno a 5 km di distanza. Fino ad allora, lo stile di leadership veniva solo giudicato, ma il tempo non veniva misurato.

Gli sci sono arrivati ​​dalla Russia alla Polonia. Originariamente era usato dagli altopiani per la crociera nel ghiaccio. Tuttavia, lo sci è emerso nel nostro paese come sport Con 1888 p. È stato il primo cittadino polacco a pattinare Stanisua BarabbaSituato a Ciclin vicino a Jaso Questa era la prima volta che provavano a usare un paio di pattini fatti in casa. Nel 1894, Barabba apparve a Skopane per sciare, dove iniziò a sciare sui Monti Tatra.



Foto: Evan Smack / Shutterstock Pattinatore con le tradizionali slitte in legno

A Ciklin, questo piccolo villaggio nella comunità Debovic dei Bassi Beschidi, alcuni potrebbero sapere che la Polonia ha un posto unico per sciare. È un museo dello sci a Stanis ವಾ aw Barabas, fondato nel 2008.

Il museo ce l’ha Una delle più grandi collezioni di attrezzatura da sci del paese. Qui puoi vedere gli altri con slitte, bastoncini, scarpe e lacci che ti permettono di vedere Lo sci è cambiato in Polonia da 130 anni. I pattini più vecchi di questo gruppo 1917 d.C.

Grazie alle offerte raccolte, lo scopriamo anche Qual è lo stato di avanzamento della costruzione vincolante.

La Collezione Cialic comprende medaglie, distintivi, fotografie e libri Il “Manuale di pattinaggio” del 1918 e “Le regole per la competizione di sci” furono pubblicati nel 1927.