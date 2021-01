Porsche 911 Turbo tipo 964 di Ares Design – Modello unico – 4Legend.com

L’ultima innovazione della casa automobilistica italiana Ares Design è un’auto unica, basata sulla Porsche 911 Turbo Type 964 e nata dalla visione di un appassionato che voleva realizzare l’auto dei suoi sogni. Ares Design ha reinterpretato questa generazione della 911 Turbo modificandola, sia esteticamente che meccanicamente.

Negli ultimi anni i restauri originali dei modelli Porsche hanno lasciato un posto importante a Restomod con creazioni di alto profilo da parte di alcuni formatori e ancora più recentemente da culturisti come Ares Design, con sede a Modena, Italia, approda Ferrari.

Il suo ultimo risultato è la Porsche 964 Turbo che offre precisione, modernità e sportività con elementi esterni personalizzati come la parte anteriore e posteriore, una nuova coda d’anatra con cappuccio e cerchi Fox senza tempo della 911 Carrera RS 2.7 degli anni ’70.

Il motore Flat 6 Turbo da 3,6 litri ha ricevuto un nuovo turbocompressore e un intercooler per sviluppare 425 CV, che è più dell’originale 911 Turbo S che aveva 381 CV.

All’interno, artigiani italiani hanno creato un nuovo rivestimento interno in pelle e tartan, rifinito con finiture pied de poule, un cenno alle auto da corsa del produttore tedesco in passato e al veicolo che aveva precedentemente utilizzato ARES in un file. Porsche 911 Targa GT3. Particolare attenzione è stata riservata anche all’interfaccia tra veicolo e guidatore: sono stati realizzati nuovi strumenti di misura e il sistema di infotainment PCCM, studiato appositamente per le Porsche classiche. Il logo Ares è posizionato sul nuovo volante con un motivo pied de poule che ricorda a ore 12

Foto: Ares Design