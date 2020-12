Diventa uno dei tester del tiramisù ai Mondiali di Pasticceria Italiana

100 tester richiesti entro la fine di ottobre. I più fortunati dovranno decidere quale sia la migliore pasticceria italiana in gara. Ai tuoi cucchiai!

Credito: Anna Shepulova

Fama mediatica

L’intenditore del tiramisù, questo per te. Il prossimo Mondiale si gioca attorno a questo dolce dolce con crema al mascarpone e biscotti al caffè. Questo concorso, che è in Italia dal 2017, torna in copertina dal 30 ottobre al 1 novembre e tu puoi far parte dell’avventura. La Tiramisù World Cup sta cercando 100 tester per giudicare la migliore torta dell’evento.

Situato a Treviso, il torneo attira i buongustai. 200 pasticceri si sfideranno anche quest’anno e ognuno dovrà offrire un tiramisù classico, oltre a un tiramisù più innovativo. Saranno classificati in tecnologia ed estetica. La ricetta base dovrebbe rimanere invariata: mascarpone e boudoir. I fan sono sempre appassionati di tiramisù ei maestri del settore dovranno essere creativi per stupire la giuria. Promette risultati sorprendenti!

Per partecipare, devi essere maggiorenne e seguire l’evento Instagram. L’organizzazione ti farà alcune domande sulla tua conoscenza del dolce e se il test avrà esito positivo, sarai nuovamente chiamato a vivere questo momento gourmet totalmente gratuito e 100% italiano. Troverai gli argomenti giusti per dimostrare la tua motivazione. Chi ha voglia di fare un piccolo viaggio in Italia?