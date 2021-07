La grande vittoria dell’Italia e l’ingresso della Grecia nella top ten

Con l’Italia tornata in serie positiva dopo 31 anni, la sua 65a competizione è stata completata Eurovisione, con la canzone rock Måneskin che ha conquistato il pubblico e con 524 punti lasciandosi alle spalle Francia e Svizzera che sognavano di conquistare la vetta dopo i risultati della giuria.

La Grecia è riuscita a entrare nella top ten, eguagliando 170 punti con la Bulgaria, per la prima volta dal 2013, con Stefania Lembirakaki e Last Dance che hanno ottenuto ottimi commenti.

Cipro, invece, è scivolata al 16° posto con 94 punti nonostante l’imponente presenza di Elena Tsagrino con El Diablo.

Nella votazione, oltre alla lotta per il primo posto, si è distinto anche il combattimento di coda, in cui sono caduti molti zeri. In particolare, la Gran Bretagna ha chiuso la competizione senza un punto, mentre la Germania con tre punti, la Spagna con sei e l’Olanda con 11 punti hanno ottenuto lo zero assoluto nelle trasmissioni televisive.

Il mio primo numero sul tetto

Elena Paparizou ha fatto un’apparizione straordinaria durante l’Eurovision 2021, riempiendo la più grande competizione musicale con il suo spostamento, ma anche con la sua voce unica.

La star greca ha recitato in Rock the Roof, dove lei e altri cinque vincitori del concorso sono apparsi su tre terrazze appositamente progettate, interpretando le loro opere vincitrici.

Oltre a Elena Paparizo, hanno partecipato all’iniziativa anche Lenny Kohr (Olanda 1969), Tate In (Olanda 1975), Sandra Kim (Belgio 1986), Lordi (Finlandia 2006) e Mance Zelmerlo (Svezia 2015).