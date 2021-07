Il Team Qhubeka NextHash ha rilasciato il primo film del Tour de France: Success

Il Team Qhubeka NextHash (www.TeamQhubeka.com) ha pubblicato il primo cortometraggio della serie Tour de France 2021 intitolato “Success”.

Questo contenuto si concentra sulla partecipazione del ciclista sudafricano Nicholas Dlamini al più grande ciclismo del mondo e su come la sua storia abbia ispirato milioni di persone in tutto il mondo.

Douglas Ryder – Capo squadra

“La settima partecipazione al Tour de France è incredibile, è sempre stato un sogno farne una e vedere di nuovo la squadra correre mi rende così orgoglioso di ciò che abbiamo realizzato insieme.

La nostra selezione di team ha sicuramente fatto notizia nel mondo, e giustamente adn Su questa squadra e su ciò che vogliono ottenere nel mondo è incentrato sulla storia di Nick e di altri giovani piloti come lui che aspettano solo di essere scoperti. Solo perché è alla linea di partenza determina il successo per noi.

Inoltre, prima dell’inizio, abbiamo fatto annunci molto entusiasmanti per i nuovi partner di NextHash e Burberry e abbiamo lanciato un toolkit che ha fatto parlare il mondo del ciclismo. Questo è stato accompagnato da un cambio di nome per il resto del 2021, con l’impegno a lungo termine di NextHash per la squadra.

È un momento molto emozionante per il nostro team mentre continuiamo a cercare partner importanti che si allineino con il nostro obiettivo di apportare un cambiamento positivo nel mondo attraverso il ciclismo. “

Informazioni sul team di follow-up di NextHash:

Il Qhubeka NextHash Team è un team ad alte prestazioni con l’obiettivo di vincere sul palcoscenico più grande del mondo, ispirando speranza e creando opportunità. Fondato nel 2007, il Team Qhubeka NextHash (precedentemente NTT Pro Cycling) è la prima squadra ciclistica africana a vincere il Figlio Licenza WorldTour, 2016.

Abbiamo avuto la nostra prima grande vittoria nel 2013, quando Gerald Ciolic ha vinto Milano Sanremo, una delle Cinque Pietre Miliari del ciclismo. Abbiamo partecipato a sei round del Tour de France e ottenuto 7 vittorie di tappa, con Mark Cavendish che indossava la famosa maglia gialla al Tour de France 2016.

Siamo un team multiculturale e diversificato con sede in Sudafrica, Paesi Bassi e Italia. Ci sono 19 nazionalità rappresentate nei nostri roster del World Tour e del Continental Feeder Team. La nostra attenzione allo sviluppo del ciclismo in Africa ha dato a oltre 55 ciclisti del continente africano l’opportunità di competere sulla scena globale sin dall’inizio della squadra.

Corriamo per aiutare le persone ad andare avanti con il ciclismo attraverso il nostro rapporto con Qhubeka Charity. Lavorando con Qhubeka, abbiamo aiutato a distribuire oltre 30.000 biciclette alle comunità in tutto il Sudafrica.

Informazioni su Segui:

Qhubeka è un ente di beneficenza che fa muovere le persone in bicicletta. Le persone ottengono le biciclette attraverso i nostri programmi, migliorando il loro accesso a scuole, cliniche e posti di lavoro.

Una bicicletta è uno strumento che aiuta le persone a viaggiare più velocemente e più lontano e a trasportare più cose. Di fronte alla povertà estrema e persistente, le biciclette possono cambiare la vita delle persone aiutando ad affrontare le sfide sociali ed economiche al livello più elementare e aiutando le persone ad arrivare dove devono andare.

