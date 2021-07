Heraklion è stata scelta come la città più amichevole della Grecia in base al nuovo “Indice dell’amicizia – Thomas the Train” – Heraklion

Heraklion è gemellata con la meravigliosa “Isola di Sondor” della serie TV per bambini “Thomas the Train”



il Tommaso il treno (Thomas & Friends™), la fortunata serie televisiva per bambini che insegna l’importanza dell’amicizia, annuncia oggi che Heraklion, Creta, sarà “gemellata” con l’isola di Sondor, patria del meraviglioso Thomas, essendo diventata la città più amichevole. In Grecia, secondo il nuovo “Indice dell’amicizia – Thomas the Train”.

Oggi, 30 luglio, in occasione della Giornata mondiale dell’amicizia, è stato annunciato l'”Indice dell’amicizia – Thomas Train”, il culmine di un ampio studio/ricerca che ha coinvolto 2.000 adulti provenienti da tutto il paese. Questo studio ha diviso le città in base alla cordialità dei loro residenti, ponendo loro domande sulla gentilezza, il sostegno e la cura che mostrano agli altri. La capitale di Creta ha vinto il primo posto con un margine molto stretto di Ioannina, mentre anche Atene e Salonicco hanno ottenuto punteggi alti, classificandosi rispettivamente terza e quarta, in base all'”Indice dell’amicizia – Thomas Train”.

Con la creazione dello stimato Wilbert Audrey, Sondor Island ha fatto da sfondo alle storie di Thomas, che si basano sull’amicizia e sullo stare insieme e sono amate da generazioni da oltre 75 anni.

il Heraklion È riuscito a raggiungere il numero uno, ottenendo un punteggio costantemente alto in tutte le categorie, inclusa la cura di un amico che ha bisogno di aiuto e feedback positivi per qualcun altro per ottenere un lavoro. Heraklion è anche il luogo in cui ascoltare parole gentili, complimenti e complimenti, con il 58% della popolazione che fa spesso complimenti.

Lo studio ha rivelato che la popolazione di Ioannina Sono quelli che danno consigli ai loro amici quando ne hanno bisogno e li incoraggiano a provare qualcosa di nuovo. Hanno mostrato la massima disponibilità ad andare fino al punto più lontano per aiutare un amico che ne aveva bisogno, ad esempio, percorrendo più di 107 km per aiutare un amico con una gomma forata – una distanza di 12 km sopra la media.

Secondo l'”Indice di amicizia” della sua popolazione Atene Interverrà per un amico per evitare una situazione spiacevole, mentre i residenti Larissa Avrebbero cambiato il loro programma per servire un amico, disinteressatamente. Una nuova ricerca mostra anche che in Patrasso Gli amici parlano più comodamente dei loro sentimenti.

Danae Agadakou, Ass. Il direttore marketing di Mattel ha dichiarato: “Il dono dell’amicizia è davvero meraviglioso e Thomas Coach rappresenta questi valori che celebriamo con orgoglio da 75 anni. Pertanto, vorremmo estendere le nostre calorose congratulazioni alla città di Heraklion, che è emersa come la città più amichevole , secondo Friendship Magazine. Index – Thomas Train.” “Heraklion solennemente con l’isola di Sondor, casa di Thomas, in segno di apprezzamento per gli incredibili livelli di amicizia che si incontrano lì.”

Il sondaggio Friendship Index è stato condotto in tutto il mondo. Oggi, Oxford (Regno Unito), Sydney (Australia), Auckland (Nuova Zelanda), Napoli (Italia), Izmir (Turchia) e Kielce (Polonia) sono tra le amichevoli.

il Heraklion Creta è stata aggiunta a questi sei luoghi più amichevoli che sono saliti in cima all'”Indice dell’amicizia – Thomas il treno” in tutto il mondo, ricevendo così l’onore di “gemellare” con l’isola di Sodor.

Le città più amichevoli della Grecia secondo l’Indice dell’amicizia

Iraklio – 28.0 Giannina – 27.9 Atene – 26.8 Salonicco – 26.7 Larissa – 26.6 Patrasso – 25.6

Come è stato calcolato il “Friendship Index – Thomas Train”?

Per conto di Thomas the Train, OnePoll ha ricevuto un campione di 2.000 adulti da tutta la Grecia su 5ης e 20ης Maggio 2021 con un campione di intervistati proveniente da 6 diverse città. Ad ogni domanda è stato assegnato un punteggio in base al punteggio complessivo di “amichevolezza” di ciascuna risposta, come determinato da OnePoll. I punteggi assegnati da ciascuna persona alle domande sono stati raggruppati per formare un punteggio complessivo di cordialità per ciascun intervistato, che è stato poi tradotto come media per ciascuna città. Questi risultati approssimativi delle città sono stati utilizzati per classificare le città in base a cordialità e cordialità.

per quanto riguarda Mattel

Mattel è un’azienda leader nel settore dell’intrattenimento per bambini a livello mondiale, specializzata nella progettazione e produzione di giocattoli e prodotti di consumo di alta qualità. Creiamo prodotti ed esperienze innovativi che ispirano, intrattengono e sviluppano i bambini attraverso il gioco. Attiriamo i nostri clienti attraverso il nostro portafoglio di famosi franchise, come Barbie®, Hot Wheels®, American Girl®, Thomas & Friends®, UNO® e MEGA®, così come altri marchi famosi che possediamo o concediamo in licenza di collaborare con società di intrattenimento. Il nostro catalogo comprende film, televisione, videogiochi, musica e materiale per eventi dal vivo. Operiamo in 35 sedi e abbiamo prodotti in più di 150 paesi in collaborazione con le principali società di vendita al dettaglio e tecnologiche in tutto il mondo. Fin dalla sua fondazione nel 1945, Mattel è orgogliosa di essere un partner fidato nell’esplorazione delle meraviglie dell’infanzia e nella capacità dei bambini di raggiungere il loro pieno potenziale.