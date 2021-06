Gli sponsor cinesi attirano l’attenzione a Euro 2020

Foto: CFP.CN

Mentre il Campionato Europeo di Calcio UEFA prende il via venerdì scorso a Roma nonostante la pandemia di coronavirus, la forte presenza di sponsor cinesi in questo evento sportivo di alto livello sta suscitando un enorme interesse. Tra i 12 sponsor di Euro 2020, 4 sono aziende cinesi, a testimonianza delle ambizioni di globalizzazione dei brand cinesi.

Hisense, Alipay, Vivo e TikTok sono tra gli sponsor ufficiali UEFA per le squadre nazionali partecipanti e per Euro 2020, rendendo la Cina una delle più importanti fonti di sponsor per questo evento. Altri sponsor sono FedEx, Booking.com, Volkswagen, Coca-Cola e Qatar Airways.

Domenica sera (ora di Pechino), il produttore di elettronica Hisense e l’ambasciata britannica a Pechino hanno invitato più di 400 tifosi di calcio ad assistere alla partita.

“Quest’anno e il prossimo anno sono grandi anni per gli eventi sportivi globali, poiché i Campionati europei, le Olimpiadi e i Campionati del mondo si svolgeranno uno dopo l’altro. Questo è il momento perfetto per il nostro marchio per crescere”, ha affermato Hisense su Lunedi.

Questa è la seconda volta che Hisense sponsorizza il campionato europeo di calcio. Secondo l’istituto di sondaggi Ipsos, la brand awareness è raddoppiata in cinque paesi europei (Gran Bretagna, Germania, Francia, Italia e Spagna) dopo aver sponsorizzato Euro 2016.

TikTok, una società di proprietà di ByteDance, è diventata la prima piattaforma di intrattenimento digitale a sponsorizzare il torneo. Secondo un comunicato stampa pubblicato a febbraio sul sito UEFA.com, la breve piattaforma di condivisione di video “cerca di consolidare la sua reputazione di luogo in cui i tifosi di calcio possono condividere la loro passione per il calcio, nonché di aumentare la sua notorietà tra i nuovi giocatori e tifosi”.

TikTok ha goduto di una crescente popolarità in molti paesi ed è considerato dai professionisti del settore come uno dei marchi cinesi globalizzati di maggior successo.

“Lo sport, in particolare il calcio, è popolare tra i consumatori europei. La sponsorizzazione dell’Euro consente di costruire un ponte tra il marchio e i tifosi”, spiega Zhang Qing, CEO di Key Solution Sports, una società di consulenza del settore sportivo con sede in Cina.

Secondo lui, negli anni ’80 le aziende giapponesi hanno sponsorizzato un gran numero di eventi sportivi internazionali e le aziende sudcoreane hanno iniziato a fare lo stesso negli anni ’90. “Ora le aziende cinesi sono più competitive in settori come l’elettronica di consumo, gli elettrodomestici, i dispositivi mobili e la tecnologia dell’informazione. Gli ultimi arrivati ​​hanno preso l’iniziativa”, afferma.

Zhang Qing ritiene che questa tendenza rifletta il crescente investimento delle aziende cinesi in ricerca e sviluppo tecnologico, nonché il loro miglioramento nella loro partecipazione alla catena del valore globale. Tuttavia, la strada verso la globalizzazione è piena di insidie. “Misure irrazionali protezionistiche o contro la globalizzazione hanno avuto un impatto negativo sulle aziende cinesi”, ha affermato.

A seguito dell’epidemia, le attività di produzione industriale in India sono state colpite e le basi di approvvigionamento di materie prime nel Vietnam del Nord sono state interrotte. Il gigante cinese di Internet Alibaba, che ha firmato un accordo da 800 milioni di dollari per sponsorizzare le Olimpiadi fino al 2028, potrebbe vedere un calo della pubblicità e del numero di spettatori per le Olimpiadi di Tokyo del 2020.

Nonostante le difficoltà, le aziende cinesi concordano sul fatto che la globalizzazione resta una strategia critica e non rinuncerà ai mercati esteri.