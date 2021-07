L’isola greca in cima alla mia lista dei desideri quest’estate – Viaggiare

Tuttavia… non viene mai in mente quale isola sia, quest’estate è in cima alle preferenze perché la chiamiamo outsider – anche se non dovrebbe perché è bellissima! Eccoli Mancante! Questa bellissima piccola isola nel sud-est dell’Egeo ha superato tutte le aspettative per il turismo di questa estate!

Secondo il comune e gli specialisti dell’isola, giugno si è “chiuso” con un tasso di pieno del 50%, mentre i tre giorni dei Greci dello Spirito Santo hanno mostrato la loro preferenza per oltre l’80%, superando tutti i giorni precedenti della mitica isola. Calipso. In questo periodo la pienezza per luglio e agosto raggiunge il 100%!

Si prevede, infatti, un intenso interesse che proseguirà fino a metà settembre, ottenendo il prolungamento della stagione turistica. “Il tipo di vacanza che Lipsi rappresenta è in perfetta sintonia con lo spirito del tempo con famiglie, coppie e gruppi che cercano servizi personalizzati senza sovraffollamento. Allo stesso tempo, conoscere l’isola che chiamano la Venezia della Grecia.

I greci, gli italiani e i francesi hanno scelto quest’anno Lipsi per le loro acque verdi e azzurre, la cucina casalinga e i segreti autentici». del Dodecaneso e della Grecia, sullo sfondo degli incantevoli paesaggi e del pittoresco villaggio dell’isola.

Conosci l’isola

Scopri l’incantevole “Isola di Calipso” attraverso un meraviglioso viaggio fotografico! L’isola della dea Calipso, secondo lo psicologo Ulisse, non è altro che la bella Lipsi. L’isola ha una casa a schiera costruita nel mezzo di una montagna riparata. È la meta giusta per i viaggiatori in cerca di pace e tranquillità che offrirà loro sia il paesaggio che i suoi ospitali abitanti.

Nuoterete in spiagge pulite e belle, camminerete per vicoli e sentieri, godrete dei panorami, godrete della cucina locale e se le date coincidono (ma anche se le condizioni lo permetteranno) entrerete a far parte degli eventi o degli eventi. .

Cosa vedrai e farai a Lipsi

Nuoterete sulle loro spiagge

Vedrai e nuoterai in bellissime spiagge incontaminate con acque limpide o tempestose come Katsadeya, Kaipos e Platis Gialos o ciottoli come Hochlakoura, Xirokaipos, Papandria e la famosa Papandria.

È tempo di esplorare!

Pseros è in offerta per esperienze alternative perché è un’isola da esplorare! Le ventiquattro piccole isole che ospitano Lipsie, sono “musei viventi di storia naturale” e acque incontaminate ricche di flora e fauna (sono elencate nella lista Natura 2000) e sono rifugio per la foca Monachus-monachus, per molti tartarughe e testuggini, mentre sono pieni di nidi alcuni dei quali estremamente rari. .

Festa di Panagia a Charu

Se ti trovi sull’isola il 23 agosto, che è il giorno in cui si festeggia Panagia Tu Charo, vedrai centinaia di visitatori che visitano l’isola per adorare l’immagine miracolosa trovata nella chiesa, dove ogni primavera i fiori che si seccano e sbocciano di nuovo nella festa di Panagia!

Proverai il cibo locale?

Assaggerete l’ottima cucina locale con ottime ricette tradizionali a base di ottimi prodotti locali. Non andartene se non provi o prendi bustine, pasavouropita, xerotigana al miele e i famosi dolcetti al cucchiaio.

E visto che stiamo parlando della gastronomia dell’isola, non possiamo citare solo il famoso vino locale famoso ma anche in generale la viticoltura dell’isola ha una lunga tradizione storica. Per questo i locali celebrano il vino durante l’estate, in serate speciali!

Se vi capita di avere degli appuntamenti sull’isola, vivrete una notte unica, e oltre all’abbondante vino che scorre, gli ospitali residenti vi inviteranno a festeggiare e ballare con loro!

Escursioni sull’isola

Se sei ancora un fan delle attività e delle escursioni, allora Lipsi ti compenserà! Segui lo splendido sentiero acciottolato dalla Chiesa dell’Assunta alla Chiesa dell’Assunta, oppure sali sul Mulino Arabo nel punto più alto del paese.

Da lì la vista del mare e dell’orizzonte è grandiosa… Infine, si può salire al punto più alto dell’isola, il castello dove si trovano i resti dell’Acropoli. Lì, sia la vista che la tranquillità del paesaggio stimoleranno i tuoi sensi!

Come raggiungere Lipsi

Dal Pireo alla Blue Star Ferries ci vogliono 9 ore e 15 minuti e costa 41 euro, andata e ritorno.

Fonte: Travelstyle.gr