Mykonos – Kokas: Ville periferie all’origine del problema Cicladi

Mykonos – Kokas: le feste in villa sono la fonte del problema

Il sindaco di Mykonos ha parlato della situazione sull’isola e dei suoi effetti sul turismo dopo le misure restrittive.

Le misure restrittive sono state revocate Nel divertimento che è stato imposto a Mykonos”, menzionato Il sindaco dell’isola Konstantinos Kokas, allo spettacolo ANT1 “Summer Together”.

Ha anche sottolineato che “C’è stato un annuncio negativo e un’impronta digitale sulle cancellazioni A causa delle misure restrittive imposte all’isola principalmente dall’Italia e per gli alti standard di reddito che non si sono preoccupati di abrogare”.

Ma il signor Kokas Sembrava ottimistaMykonos continuerà ad avere un ottimo anno turistico”.

“La regola è che i residenti di Mykonos e gli uomini d’affari che lavorano a Mykonos rispettino le procedure. Tuttavia, Sono pochi quelli che per motivi di guadagno temporaneo non contano i danni alla salute pubblica. Dobbiamo isolare questi fenomeni, ed è quello che abbiamo chiesto dal Ministro della Protezione Civile»ha sottolineato il signor Kokas.

Allo stesso tempo, ha sottolineato che coloro che vengono in vacanza da altri paesi non vogliono conformarsi, e ha sottolineato cheι La villa è la fonte del problema Perché lo Stato non può intervenire immediatamente.

Ma ha sottolineato che “di recente c’è stato un JMC che poteva imporre una multa di 50mila euro se si fosse tenuta una festa a pagamento”, e ha osservato che “quello che abbiamo chiesto al ministro era di modificare nuovamente il JMC e imporre sanzioni ai social media nelle ville».

