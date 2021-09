Gastronomy Days Awards 2021: sei pronto a gustare sapori pluripremiati con uno sconto del 50%? , notizie – ristoranti

a partire dal

Giuseppe Bromaki –



La stagione più dura della ristorazione si prepara a lasciare lo spazio del ristorante, Inizia il conto alla rovescia per la Giornata della Grande Gastronomia, con l’assegnazione dei cappelli d’oroChe, dopo diversi rinvii, onorerà finalmente i migliori ristoranti del Paese lunedì prossimo, 13 settembre.

E dopo aver festeggiato il vertice del ristorante greco in una serata studiata con cura, nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza, Ti darà un pass per i ristoranti più famosi e di tendenza del paese: Giornate gastronomiche premiate. All’evento organizzato da “A”, “Golden Hats”, “Greek Cuisine Awards” e “Piraeus Bank”, I migliori ristoranti e bar in Grecia offriranno menu privati ​​pubblici al 50% del loro valore Una mossa di grande valore simbolico e pratico da parte di chef e ristoratori greci che, nonostante le avversità del tempo, vogliono dal profondo del loro cuore diffondere anche quest’anno la gastronomia al grande pubblico.

in questo lavoro I ristoranti partecipanti premiati con Golden Cap, Top Notch o Greek Cuisine, da Atene e Salonicco a Naoussa e Cerere, e da Rodi e Ios ad Amentio, Preveza, Corfù, Creta, Halkidiki, Tinos e Santorini.

Con una gamma di sapori che spazia dalla cucina greca innovativa e classica alla moderna cucina francese, italiana, giapponese e internazionale moderna, ma anche tecnologie e concetti all’avanguardia, l’evento continuerà Dal 14 settembre al 15 ottobre, con prenotazioni a partire dal primo giorno. Vi consigliamo di affrettarvi, con le prenotazioni aperte i posti stanno finendo velocemente! l’evento si terrà 4 giorni a settimana (martedì, mercoledì, giovedì, venerdì), ovvero i quattro giorni 14-17/9, 21-24/9, 28/9-1/10, 5-8/10 e 12-15/10. I menù dei ristoranti con i relativi prezzi saranno pubblicati su www.athinorama.gr e saranno pubblicati nel numero “A” del 16/9.

Muoviti velocemente e fallo Prenotazione telefonica presso i ristoranti di interesse e pagamento anticipato per la cena, sia elettronicamente su www.xrysoiskoufoi.gr/Vravevmeni_ Gastronomia (utilizzando solo carte della banca del Pireo) o depositando su un conto, o in loco in alcuni ristoranti, con carta o contanti. fianco a fianco, Coloro che utilizzano le carte Pireo Bank partecipano automaticamente a un’estrazione di 30 cene per due in ristoranti premiati.Oltre a due grandi premi, include un soggiorno culinario di tre giorni per due residenti del Great Britain Hotel, una cena presso i ristoranti GB Roof Garden e CTC e altre esperienze divertenti e divertenti.