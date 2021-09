Handling Euro – Sacra Italia: La Collezione Premium

I giocatori italiani festeggiano la vittoria a Roma.

Ilil cielo è caduto Sulla testa degli inglesi domenica sera. I rigori falliti di Rashford, Sancho e Saka hanno prolungato la rovina del calcio di campagna inventato che era andato 55 anni senza un titolo importante. Gareth Southgate ha scommesso quasi tutto in questo torneo casalingo Un blocco difensivo integrato e persone come Kane e Sterling per fare la differenza. Il problema è che quando le Tre Stelle Nere non sono ispirate, la macchina si guasta e la squadra si ritrova senza soluzione. Al contrario chi?ItaliaÈ vittoriosa grazie al suo piano di gioco e alla volontà di non fare affidamento esclusivamente su exploit personali.

Il gioco ha la precedenza su “Io”, in quanto squadra che si adatta a tutte le circostanze. Roberto Mancini è riuscito a unire il suo gruppo attorno a un progetto, e la voglia di costruire nel tempo e non in un unico ciclo, come dimostra una striscia di 34 partite imbattute. “E’ soprattutto il fatto che si è formato questo meraviglioso stato d’animo”, ha spiegato il tecnico del club in una conferenza stampa dopo l’incoronazione dell’Italia. Dimostra che sono davvero dei bravi ragazzi, ne hanno fatto davvero qualcosa. Hanno molto rispetto reciproco. “La vita collettiva è così preziosa Didier Deschamps Lo hanno perfettamente notato gli italiani, che sono riusciti a ricostruirsi dopo la patetica eliminazione nelle qualificazioni ai Mondiali 2018, di fronte a Svezia. Tre anni è il tempo che ci sono voluti […] Per saperne di più