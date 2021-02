Dai un’occhiata alle prossime anteprime Disney +! | Pixabay

Esatto, la piattaforma Disney + Di nuovo sorpresa e questa volta ha aggiunto sei stagioni divertimento E molte altre nuove funzionalità nel suo catalogo, che ora sono la grande concorrenza per la piattaforma Netflix.

Come puoi vedere, ogni venerdì da Disney + Superiore Nuovi contenuti nel suo catalogo, alcuni dei quali esclusivi per la piattaforma, come la popolare serie WandaVision e The Mandalorian, che è diventata una tendenza ogni settimana, tuttavia, ce ne sono altre. una serie si Film In arrivo ogni settimana, questo è il caso della serie Glee ora in catalogo.

La serie racconta la storia di un gruppo di ragazzi talentuosi che un giorno si sforzano di diventare delle star attraverso le loro voci e talenti artistici; Tuttavia, devono affrontare la loro vita quotidiana e tutte le cose che riguardano gli adolescenti e il liceo.

E la cosa migliore è che in questo caso, non dovrai aspettare fino a una nuova settimana per guardare un’altra parte della serie, come accade con le altre, poiché tutte e sei le stagioni della serie sono state completate. Sulla piattaforma di trasmissione.

Tutto quello che devi fare è aprire il tuo account Disney +, cercare la serie e iniziare a guardarla di fila per avere una vera maratona.

Come ricorderai, la serie è piena di colpi di scena giovanili; Ma soprattutto grandi spettacoli musicali che vi faranno saltare dall’emozione, con poche cover di canzoni popolari, accompagnate da una storia ricca di romanticismo, commedia e dramma.

Oltre a Glee, questa settimana, come ogni venerdì, ti godrai un nuovo capitolo di WandaVision, la serie Marvel trasmessa in esclusiva su Disney +.

Nel capitolo sette, hanno elogiato la serie Modern Family; Per non parlare delle varie teorie che fanno impazzire gli spettatori.

Ecco la nuova serie in piattaforma:

Connect and Sing, Episode 3 WandaVision, Episode 7 Glory’s Chosen, Episode 3 Arnoldo’s Link and the Sing, Episode 5 Glee, Stagioni da 1 a 6 Sorprendentemente, Stagione 1

Saranno trasmessi anche questi film e documentari essenziali:

BIA: Upside Down World Flora e Ulysses Marvel: Behind the Star Mask, la versione per adulti di Disney +

Sembra che la Disney stia ora prendendo molto sul serio il suo ingresso nel mondo delle piattaforme di streaming, in quanto è sul punto di lanciare Star, distribuendo i suoi contenuti per adulti con cui cerca di aggirare. Netflix.

La verità è che sapere che l’attuale catalogo Disney Plus è molto leggero rispetto ad altre piattaforme non è sorprendente, ma sappiamo anche che in realtà possiede i diritti di diversi film con classificazione NC-17, che non possono essere distribuiti sulla tua piattaforma familiare.

Questo è il motivo per cui la Disney è del tutto vicina stella, Un luogo dove questi film possono essere vissuti in pace, in quanto è una piattaforma dedicata a oltre 17 anni.

Su Star troverai contenuti per adulti esclusivi che Disney non può distribuire sulla sua piattaforma per famiglie e tra i contenuti ci sono un numero infinito di titoli.

A questo bellissimo elenco dobbiamo aggiungere più di 800 film che fanno parte del catalogo Fox, come Deadpool, Duro saga of Matar, The Shape of Water, The Favourites e altri.

Va notato che la sezione sarà disponibile dal 23 febbraio nel Regno Unito, Irlanda, Francia, Germania, Italia, Spagna, Austria, Svizzera e altri paesi, ma al momento non è noto se questa sia la data di la prima qui. In Messico.