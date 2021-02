Skater incontra Capricaeli che decide di bloccargli la strada

In Italia, un pattinatore ha avuto una resa dei conti insolita da quando si è trovato faccia a faccia con Capricaeli. Il maestoso uccello ha deciso di tagliare il percorso pedonale.

Nelle Dolomiti dell’Alto Cadore, un escursionista ha deciso di praticare lo sci di fondo su una strada innevata vicino a un bosco. Dopo aver camminato per un po ‘, il suo percorso viene interrotto quando incontra Capercailly.

Immagine di credito: Krasula / Shutterstock

Questo uccello era nei boschi e apparentemente non apprezzava lo sciatore che si era avventurato nelle sue terre, in piedi di fronte a lui, e sembrava minaccioso.

Un uccello abbagliante

Quando lo sciatore ha visto l’uccello, ha immediatamente frenato, dando la possibilità alla barca di avvicinarsi. Le ali si aprirono in avanti e la coda, e l’uccello iniziò a urlare, sentendosi infelice.

Non troppo contento dell’arrivo del pattinatore, si è fermato sulla sua strada per impedirgli di continuare il suo viaggio.

Credito immagine: Heiskanen Esa / Shutterstock

Il gallo cedrone è un uccello che può pesare fino a 4 kg e misurare 125 cm. Fa parte della gallinacea, che è un tipo di uccello selvatico di cui fa parte una gallina, un gallo, una faraona o un tacchino.

Con le sue straordinarie misure, il Gallo cedrone è il più grande d’Europa. Il volume è riuscito a convincere il pattinatore che si è voltato.

Classe a rischio di estinzione

Il gallo cedrone vive sulle montagne in Europa o in Asia. Possono essere trovati sulle vette francesi come nei Vosgi, nel Giura o nei Pirenei. Oggi se ne contano tra 4.000 e 5.000 nel mondo. A causa dell’attività umana e della distruzione del suo ambiente naturale, il Gallo cedrone è diventato una specie in via di estinzione.

L’animale incontrato dal pattinatore era un maschio. Questo può essere riconosciuto grazie al suo colore scuro che ha riflessi blu e verdi. La femmina ha piume rosse e marroni.

Credito: Mikhail Rodionov / Shutterstock

Il Gallo cedrone maschio è noto per il suo aspetto appariscente e per la sua aggressività nei confronti dei suoi nemici, che lo spaventa gonfiando il busto e calciando i suoi pistoni e le sue ali.

Il confronto tra Skater e Capercaillie è immortalato in un video. Postato sui social, è diventato rapidamente virale ed è stato condiviso migliaia di volte.