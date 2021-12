Un concerto festoso con un coro di culture e …

il Procedure educative e sociali dell’opera nazionale In collaborazione con Progetto Victoria Square presente nel contesto notte della cultura A partire dal Athena Culture Network Una festa speciale nello spirito del giorno con la sua partecipazione coro multiculturale Quale 65+ Coro dell’ELS. Il concerto si terrà il martedì 21 dicembreSono le 7 di sera, è Progetto Victoria Square, sulla strada pedonale 13 Elpidos, in Victoria Square, con entrata gratis Al pubblico con i biglietti d’ingresso, che saranno distribuiti da lunedì 20 dicembre in esclusiva fino al Servizi di biglietteria.

il coro multiculturale Fatto da Anna Leonardo e il coro 65+ con Mosul Dimitra Papastavro spieghero Inni tradizionali della Tracia e Ikaria Inoltre grandi canzoni dall’Epiro e dall’Ucraina al Sud Italia. I cori saranno accompagnati da pianisti Dimitra Kokinopoulou e Kostas Papathimnius Dal coro multiculturale e dal coro 65+ rispettivamente più musicisti Martha Papadogani Korante (violoncello), Stathis Kotozos (Conchiglia), Sofia Zafirio (violino) dalla ELS Cultures Orchestra.