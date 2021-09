Jennifer Lopez e Ben Affleck appaiono sul tappeto rosso per la prima volta dall’E! Notizie UK

Bennifer 2.0 ha fatto il suo debutto sul tappeto rosso.

Ben Affleck e Jennifer Lopez hanno posato per le foto insieme alla premiere del venerdì sera di “The Last Duel” a Venezia, in Italia, il loro primo evento pubblico da quando la loro relazione è ripresa ad aprile.

Lopez, 52 anni, è stato visto camminare con orgoglio e tenere la mano di Affleck, 49 anni, che interpreta il conte Pierre Dalinson nel prossimo dramma storico.

Ha anche co-scritto il film diretto da Ridley Scott con l’amico di lunga data e frequente collaboratore Matt Damon, che era un grande fan della nuova storia d’amore di Affleck con JLo.

A luglio, Damon, 50 anni, si è detto “molto felice” per il suo migliore amico, aggiungendo: “Li amo entrambi”.

Sebbene la Lopez stesse interpretando un’amica solidale al Festival del Cinema di Venezia venerdì, l’attrice di “L’amore non costa nulla” ha rubato la scena con un lungo abito bianco di Georges Hobeika.

La stilista e il suo manico erano ricoperti di gioielli di lusso mentre indossava i suoi capelli color miele a onde.

Da parte sua, Affleck sembrava carina in un classico smoking nero con cravatta.

Ben Affleck ha notato anelli e altri gioielli da TIFFANY & CO.

Prima che diventasse glamour, le star sono state viste godersi un tranquillo momento faccia a faccia sul balcone del loro hotel.

Il dolce momento è avvenuto tra una videochiamata per “Last Duel” all’inizio di venerdì, a cui ha partecipato anche Lopez, e la premiere serale.

L’ultima volta che la coppia ha camminato insieme sul tappeto rosso ufficiale è stata nel febbraio 2003 alla premiere di “Daredevil”, mentre erano ancora fidanzati. Si separarono mesi dopo, nel gennaio 2004.

Tuttavia, da quando hanno riconciliato la loro relazione all’inizio di quest’anno, la coppia ha regalato ai paparazzi molte foto piene di assistenti digitali personali.

A luglio, Lopez e Affleck sono arrivati ​​in Italia per aiutare a festeggiare il compleanno della star di “Hustlers” su un mega yacht.

Poi le star di Hollywood sono tornate in Europa all’inizio di questa settimana per il Festival del Cinema di Venezia.

Sono arrivati ​​con stile in un taxi acqueo, dove Lopez ha indossato un abito di pizzo bianco, accessori argento e occhiali da sole neri. Nel frattempo, Affleck indossava una polo nera a maniche lunghe e jeans neri.

Lopez e Affleck sembrano andare forte, poiché si dice che stiano cercando insieme una villa a Los Angeles.

Sono tornati insieme dopo che J-Lo si è separata dal fidanzato Alex Rodriguez all’inizio di quest’anno.