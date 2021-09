Sagemcom reinventa l’esperienza di home entertainment con il lancio di Video Soundbox™, il primo decoder certificato Dolby Atmos 4K al mondo, e l’integrazione di una soluzione audio progettata con Bang & Olufsen

Sagemcom ha annunciato il lancio della sua ultima innovazione, Video Soundbox: un prodotto compatto all-in-one, sviluppato in collaborazione con partner chiave per fornire agli utenti finali i migliori servizi di video, audio, OTT e riconoscimento vocale.

RUEIL-MALMAISON, Francia, 15 luglio 2021– (filo di lavoro) – Video Soundbox è un prodotto destinato agli operatori di servizi. Sviluppato con Dolby per diventare il primo hub video/audio certificato Dolby Atmos, che offre un audio coinvolgente per tutti i tipi di contenuti.

Progettato e sviluppato dagli esperti audio di fama mondiale di Bang & Olufsen, il Sagemcom Video Soundbox è dotato di una soluzione audio personalizzata. Il suono risultante è naturale e autentico e l’esperienza di ascolto riflette perfettamente la creatività dell’artista. Con “Audio by Bang & Olufsen”, Video Soundbox ti fa sentire quello che senti.

L’eccellente qualità del suono del prodotto integra la sua capacità di accedere ai migliori contenuti video e musicali, per fornire agli utenti un accesso senza soluzione di continuità a un’esperienza di intrattenimento premium.

Con l’implementazione ottimizzata dei microfoni e un potente sistema di cancellazione del rumore, Video Soundbox fornisce un accurato riconoscimento vocale con un telecomando vocale di facile utilizzo per accedere a tutti i contenuti:

Video 4K premium tramite canali lineari e servizi di streaming VOD integrati, come Netflix, Amazon Prime Video e molti altri.

Musica in primo piano con accesso a Spotify e Amazon Music, e molto altro in arrivo

Assistente vocale integrato, come Amazon Alexa, per accedere a notizie e informazioni sul traffico, ottenere risultati sportivi, prenotare voli e altro ancora… con commenti sulla TV.

Il prodotto include la tecnologia Wi-Fi 6 per fornire la migliore connettività wireless e gateway di ultima generazione, in particolare per i flussi video 4K.

Essendo diventato il primo produttore a integrare la tecnologia 4K, Sagemcom insieme a Video Soundbox ha dimostrato la sua capacità di fornire agli operatori di telecomunicazioni le ultime innovazioni tecnologiche, che consentiranno loro di creare offerte di valore basate sul servizio video.

“Video Soundbox consente di combinare tutti i servizi che i consumatori si aspettano oggi, presentati in un prodotto compatto all-in-one, grazie alle ultime innovazioni nei servizi video, audio e audio e sviluppati con i migliori partner”, ha affermato Olivier Travel, Vice Direttore Generale di Audio Video Solutions, Sagemcom Siamo orgogliosi di lanciare Video Soundbox, con le prime implementazioni previste per questa estate.

Grembiuli Sagemcom

Sagemcom è un gruppo industriale francese leader nella fornitura di prodotti e soluzioni per i mercati Broabdand, audiovisivo ed energetico (elettricità, gas e acqua). Sagemcom progetta, produce e spedisce più di 40 milioni di terminali in tutto il mondo ogni anno, grazie ai propri stabilimenti e partner di produzione in tutti i continenti. La forza lavoro di 5.500 è distribuita in 50 paesi. Sagemcom è stata redditizia sin dal suo inizio nel 2008 e i suoi dipendenti detengono il 31% del suo capitale.

In LBO sin dal suo inizio con Safran nel 2008, il gruppo è entrato nella sua quarta LBO nel 2019, con Charterhouse come azionista di maggioranza. Il gruppo è gestito da un team di gestione stabile, la maggior parte dei cui membri gestisce Sagemcom dal 2008.

www.sagemcom.com // https://www.linkedin.com/company/sagemcom // www.facebook.com/SagemcomOfficial // https://twitter.com/Sagemcom

