Ramadan 2021 a Doha Festival City

mettere: Festival de Doha City

Data: 16 aprile 2021



tempo: Dalle 10:00 alle 22:00

acquistare un biglietto: Nessun biglietto richiesto

Telefono: +974 4035 4444

Immergiti nella varietà di culture e tradizioni che vediamo in diverse parti del mondo per celebrare il Ramadan, con bancarelle in tutto il centro commerciale progettate per portarti in un viaggio intorno al mondo. Tutti i chioschi sono aperti durante tutte le ore di trading nel centro commerciale, gratuitamente per tutti i visitatori del centro commerciale.