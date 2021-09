Canada: La foto dalla faccia nera che “brucia” Justin Trento

A poche ore dall’inizio delle urne, il primo ministro del Paese affronta uno spettacolo vergognoso del passato

Poche ore prima dei suoi cittadini Canada portare a voto anticipato, Un momento vergognoso del passato del primo ministro del Paese, Giustino Trento, Viene alla luce per rendergli le cose più difficili di quanto già non fosse.

globalismo Canada – Elezioni: in gioco il futuro politico di Justin Trento Canada – Elezioni: in gioco il futuro politico di Justin Trento

L’immagine trapelata proviene dal gruppo chiamato Canada orgoglioso, Che rende Campagna contro la rielezione di Trendot, offerte Lui stesso a una festa nel 2001, con indosso un turbante e un costume indiano, con viso, collo e braccia dipinti di nero. Il Trento aveva allora 29 anni Il tema della festa era “Le mille e una notte”. lei Non è la prima volta che trapelano foto del primo ministro canadese con la faccia nera Nella stessa apparizione, una sua foto è apparsa nel 2019.

Le scuse di Trento per la faccia nera in passato

«Non dovrei farlo. Ero travestito da Aladino e truccato. È qualcosa All’epoca non lo consideravo un razzista, ma oggi mi rendo conto che lo è e me ne pento profondamente. Mi scuso davvero. “Mi dispiace tanto”, ha detto Trento, che, dopo l’ultima foto, affronta la possibilità di “far saltare in aria” la campagna elettorale del suo partito in un momento in cui non era un compito facile fin dall’inizio. .

NonL’unica volta che Justin Trento è stato agli occhi del pubblico per aver scelto di interpretare una persona di colore. Le immagini di lui tratte dall’annuario sono circolate sui social media, con il Primo Ministro nei panni del cantante giamaicano Harry Belafonte.

tutte le novità

Un episodio con la guardia costiera turca a Pharmakonisi – i turchi con le armi in mano

Rivelazione aperta: la risposta del Capitano Geo Marine alla fregata turca

Vaccino: chi farà la terza dose – annunci ufficiali

Pettito scompare: l’FBI arresta i genitori del partner di un blogger scomparso