Ecco 21 motivi per non vivere in Svizzera (secondo internet)

Un utente di Reddit ha chiesto alla community quali sono gli svantaggi di vivere in Svizzera. Ecco le migliori risposte.

Quali sono gli svantaggi di vivere in Svizzera? Questo è ciò che un utente di Reddit ha chiesto di recente alla community. C’è quel cliché di una vita tranquilla in mezzo alla natura che vedi sulle cartoline e l’affermazione ripetuta che “la Svizzera è uno dei migliori paesi in cui vivere”. Questo utente pensa costantemente di trasferirsi in Svizzera, ma a causa della sua relazione è nei guai.

Per prendere la decisione, ha chiesto l’aiuto dei netizen sul forum e le risposte sono state ottime.

“Gli svizzeri sono fondamentalmente introversi. È difficile fare amicizia.”

Tempo imprevedibile che peggiora ogni anno.

Abbiamo la Francia a ovest e l’Italia a sud. Tuttavia, abbiamo deciso di progettare la nostra cucina secondo i piatti tedeschi. Gli unici condimenti sono sale, pepe e paprika dolce in polvere.

A proposito di brutte cose svizzere:

“Carenza di alloggi”

“Discussioni infinite su bucato e rumore. Il mio ragazzo ha urlato più volte per aver pulito il bagno di notte.

“ossessionato dalle regole, dallo status e dal reddito”

Norme di genere obsolete

Ogni mese avete nella cassetta delle lettere una fattura inaspettata di diverse centinaia di franchi.

In Svizzera si fuma molto più di quanto si fuma negli Stati Uniti.

“Se fai qualcosa di sbagliato in pubblico, qualcuno ti correggerà sicuramente.”

Novembre in Svizzera: tempo grigio, non un raggio di sole, non un cielo azzurro. Fa freddo, ma non abbastanza da nevicare. READ Come guardare Sei Nazioni 2022 gratis

“Gli svizzeri disprezzano gli stranieri”

“Il sistema di assicurazione sanitaria è uno scherzo. È il peggiore di tutta Europa”.

“Nessuna spiaggia e alta densità di popolazione”

“È un parco giochi affollato per milionari – se sei povero, faresti meglio ad andartene”

“Va tutto bene. Rende la vita qui così noiosa.”

Paghiamo sempre le tasse.

“Quando entrambi i genitori lavorano, avere figli è una seccatura”

Adesso tocca a voi e diteci nei commenti cosa vi infastidisce di più della Svizzera.

Ci sono ancora cose buone in Svizzera, come il formaggio❤️

1/10 Il formaggio svizzero è vita ❤️

A proposito di formaggio, a proposito…

Una delle cose peggiori della Svizzera romanda? Aeroporto di Ghnehov