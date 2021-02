Pizza arrotolata piena di golosità da mangiare!

Questa preparazione ha il sapore di una vacanza in Italia e tuttavia è un’invenzione americana. Lo Stromboli è consumato sia in Italia che oltreoceano. Puoi variare i condimenti e servirli a buffet, ad esempio. Scopri anche prosciutto e formaggio stromboli o calzoni spalmabili. Inoltre, trova quello che stai cercando tra 15 idee per la pizza.

Ricetta dello stromboli 6 00:15 minuti 00:20 minuti Facile

ingredienti 1 impasto per pizza

30 ml di passata di pomodoro

250 g di mozzarella

olio d’oliva

1 salame

100 grammi di spinaci

peperoncino

basilico

1 uovo