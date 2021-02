Star arriva a Disney Plus e questi sono i film e le serie che puoi goderti

Se pensavi che il 2021 non avrebbe portato buone notizie nel mondo dello spettacolo, ripensaci. Il 23 febbraio, Disney Plus lancerà il suo nuovo marchio di intrattenimento stella, Che fornirà agli abbonati un intero mondo di contenuti tematici che coprono tutte le età e tutti i gusti. Star inizierà il suo viaggio multipiattaforma con oltre 40 serie TV, inclusi in esclusiva 4 Star Originals, e 250 film. In futuro, includerà materiale da Disney TV Studios (Disney Television Studios e ABC Signature), FX Productions e 20th Century Studios, tra gli altri.

Gli originali che stavi aspettando

Se ti stai chiedendo, in Disney Plus, il file Star Originals, Con il film thriller poliziesco di David E. Kelly Big Sky (Big Little Lies, The Undoing); With Love, Victor, spin-off di With Love, Simon degli autori originali del film, Isaac Aptaker (This Is Us) ed Elizabeth Berger (This Is Us); E la commedia comica “Solar Opposites”, co-creata da Justin Roiland (Rick and Morty) e Mike McMahan (ex co-sceneggiatore di Rick and Morty).

se vuoi Dramma televisivo, Ci sarà anche qualcosa per te: la serie Helstrom con Paul Zbyszewski, Karim Zreik e Jeph Loeb sarà disponibile anche su Star. Altri progetti in uscita nel 2021 saranno la serie Dopesick e The Dropout, nuovi contenuti di Kardashian Jenners e altro ancora. La serie FX originale Vieni il vecchio.

Per amore della nostalgia

Aura di stelle Contenuti per tutte le età. Questo include Grey’s Anatomy, 24, Buffy, The Vampire Slayer, X-Files, Lost e Family Guy. Oltre al contenuto che verrà aggiunto ogni settimana.

Vuoi programmare nella tua lingua? Sei fortunato. il pianoIl film spagnolo interpretato da Antonio de la Torre, Raul Arevalo e Chima Del Barco, che è stato recentemente nominato per un Goya Award come miglior nuovo attore e Turquoise come miglior attore non protagonista per la sua interpretazione nel film, farà parte del vasto repertorio di Star a Anche Disney dal lancio.

Se sei un fan della serie Red-bone, Star è per te. Sons of Anarchy, con Charlie Hunnam; Modern Family, la serie che ha vinto diversi Emmy Awards per il miglior fumetto; Come ho conosciuto tua madre con Neil Patrick Harris, Coby Smulders e Josh Radnor; O Scandal, il dramma politico acclamato dalla critica di Shonda Rhimes. romantico? Con l’amore per le grandi epopee storiche? Includerà Star Pretty Woman, Braveheart, Titanic, Red Alert, la saga originale di Alien, Die Hard o la saga di Deadpool 1 e 2.

I bambini sono sotto supervisione

Sei un genitore preoccupato per ciò che tuo figlio potrà vedere su Disney Plus? non preoccuparti: Controllo dei genitori Che sarà lanciato il 23 febbraio, consentirà la distinzione tra l’offerta di intrattenimento, oltre a fornire la possibilità di aggiungere un codice PIN per impedire ai file personali di accedere a determinati contenuti.

Jan CobainUno dei grandi nomi della nuova piattaforma è il presidente della Walt Disney Company in Europa, Medio Oriente e Africa. “Star diventerà una parte essenziale di Disney Plus, rendendolo più grande, più audace ed emozionante. L’arrivo di centinaia di serie TV e film, inclusi gli esclusivi Star Originals, renderà Disney Plus una destinazione di intrattenimento di alta qualità per trovare qualcosa per tutti pubblico. Come previsto, arriva tutto. Con i relativi controlli parentali, per dare ai genitori la tranquillità che si aspettano. ”

Dove possiamo vederlo?

Star sarà disponibile su Disney Plus nel Regno Unito, Irlanda, Francia, Germania e Italia SpagnaAustria, Svizzera, Portogallo, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Svezia e Danimarca, nonché Australia, Nuova Zelanda e Canada. Fino al 23 febbraio. Qui lasciamo per voi, Very Stylish, il catalogo completo della Star Series.

