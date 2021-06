La controversa politica di immigrazione della Danimarca

La maggioranza del parlamento danese ha approvato una legge che consente centri di asilo in altri paesi. Tuttavia, non ci sono ancora partner. Nessun accordo è stato raggiunto con il Ruanda.

Il partito socialdemocratico danese al governo è stato il primo nell’Unione europea ad approvare una legge in Parlamento che stabiliva che in futuro le procedure di asilo sarebbero state esternalizzate a paesi terzi. I candidati dovranno presentare domanda al confine danese e poi essere trasportati in aereo in centri di accoglienza in altri paesi. Lì aspetteranno il completamento della procedura di asilo. Tuttavia, la Danimarca non ha partner per attuare il suo piano.

Il governo di Copenaghen persegue da anni una politica di immigrazione particolarmente severa. Di recente ha dichiarato Damasco un rifugio sicuro per espellere i rifugiati dalla Siria. Il primo ministro Mette Frederiksen ha definito la sua politica di “nessun richiedente asilo in Danimarca”. L’espulsione forzata dei rifugiati perché si dice che alcune aree delle città danesi siano state convertite in ghetti fa parte di questo programma.

L’Unione europea critica i nuovi piani del governo danese: “Condividiamo le preoccupazioni dell’UNHCR. L’esternalizzazione delle procedure di asilo solleva interrogativi sull’accesso alla protezione. Questo processo non è in linea con il nuovo accordo su asilo e migrazione”, ha affermato l’UNHCR in una nota. un tono particolarmente aspro. La Commissione vuole esaminare attentamente la legge danese e poi intraprendere ulteriori passi. Tuttavia, queste mosse unilaterali della Danimarca creano una situazione speciale.

Forti critiche da parte delle Nazioni Unite

Anche l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati ha fortemente criticato la Danimarca per aver respinto il suo piano. La Danimarca sta ora cercando di implementare un’idea precedentemente discussa a livello europeo. Tuttavia, non tutti i viaggi di politici relativamente interessati in Marocco, Tunisia o Algeria che sembravano essere partner adatti hanno avuto successo. L’UNHCR si è rifiutato di sostenerlo e alla fine i problemi pratici e legali si sono rivelati insormontabili.

I media danesi hanno riferito che Egitto, Eritrea ed Etiopia sono i paesi che hanno maggiori probabilità di cooperare. Tuttavia, un presunto accordo con il Ruanda si è rivelato una frode politica. Il ministro Tesfagiye si è recato a Kigali ad aprile e ha firmato un accordo, che ha poi definito un accordo sui centri di asilo e sui richiedenti asilo. Finora nessun paese ha accettato di istituire uno di questi centri di asilo, il che ha messo il governo di Copenaghen in una posizione molto difficile.

I movimenti sono impressione, non sostanza

L’intera faccenda era solo teatro, spiega Martin Limberg-Pedersen, ricercatore sull’immigrazione all’Università di Copenaghen. Quando il governo ha finalmente pubblicato l’accordo, si è scoperto che non c’era nulla per i centri di asilo. Il ministro responsabile ha dovuto ammettere i suoi errori davanti al Parlamento.

“È una legge molto disumana e controproducente”, ha detto l’esperto dei piani e delle azioni del governo, e ciò di cui si preoccupa è che la copertura abbia una copertura quasi disumana.

Trova irragionevole cercare di unirsi al Ruanda come partner politico. Dice che dal 2014 Israele ha deportato migliaia di rifugiati dal Sudan e dall’Eritrea e ha pagato al governo di Kigali $ 5.000 a persona. L’esperto di immigrazione afferma che i migranti non hanno ricevuto alcun aiuto e la maggior parte è ripartita.

Infine, Amnesty International avverte la Danimarca che la sua politica non è solo dura, ma potrebbe presto rivelarsi illegale.

Barbara Wessel

A cura di: Maria Rigotsu

Fonte: onda tedesca