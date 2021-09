Xiaomi | Elenco dei cellulari che verranno aggiornati alla MIUI 13 | ufficiale | Smartphone | Software | livello di personalizzazione | Aggiorna | nda | nnni | GIOCO SPORTIVO

hai un cellulare xiaomi ? Allora dovresti leggere questo. Ad esempio, ha recentemente presentato la sua nuova linea Xiaomi 11T e le sue derivate. Tuttavia, molti sono preoccupati per il problema dell’aggiornamento dell’hardware. Il tuo cellulare avrà la MIUI 13?

Come saprete in questi mesi, i dispositivi del brand cinese hanno recentemente ricevuto MIUI 12, un livello di personalizzazione che arriva con un nuovo menu per pubblicare le funzioni più utilizzate nei terminali.

Ma non solo, ha portato anche un nuovo sistema di sicurezza per coloro che volevano migliorare la privacy di tutti i propri documenti, foto, video o file archiviati sul proprio dispositivo mobile. xiaomi.

Ecco perché, secondo il web Andro4All Alcuni dispositivi Xiaomi inizieranno a ricevere il livello di personalizzazione MIUI 13 nei prossimi mesi o forse nel 2022. Il tuo dispositivo è presente? Bene, eccoci qui per condividerlo con voi.

Scopri se il tuo cellulare Xiaomi verrà effettivamente aggiornato alla MIUI 13 nei prossimi mesi. (Foto: Xiaomi)

Elenco dei telefoni Xiaomi CELL che verranno aggiornati alla MIUI 13

Da notare che questo elenco è precedente, quindi alcuni dispositivi potrebbero non essere stati presi in considerazione ma riceveranno l’atteso aggiornamento MIUI 13. Ecco le periferiche Xiaomi: