Android | Come utilizzare l’Assistente Google per inviare messaggi vocali su WhatsApp | Opzioni Google | IM | Applicazioni | tecnologia | Tecnica

Sempre più , Il WhatsApp Inizia a integrarsi meglio con gli strumenti Telefoni cellulari Android. In questo caso, ho collaborato con Assistente Google Per migliorare i messaggi vocali. Qui spieghiamo come usarlo sul tuo telefono.

Potresti essere interessato a | Cinque app Android per gestire al meglio le tue attività quotidiane

Questa unione ci consente di essere a mani libere durante l’invio dell’audio di WhatsApp. Inoltre, da poco tempo, puoi inviare e ascoltare messaggi di testo con l’assistente del cellulare.

Come inviare messaggi vocali tramite WhatsApp

La messaggistica vocale con l’Assistente Google è in circolazione da un anno. Le prime lingue erano l’inglese e il portoghese per il Brasile. Finalmente è arrivato in spagnolo e può essere utilizzato.

Pronuncia “Ok Google” per attivare l’assistente. | Immagine: google

La prima cosa da fare è sbloccare il cellulare e configurare il comando vocale. Nella schermata principale, dovrebbe dire “Hey Google, invia un messaggio vocale”. Con esso, il cellulare ti chiederà il nome del contatto o il numero di telefono.

Questa prima opzione chiede quale media si desidera inviare. Per farlo direttamente dove vuoi, basta dire “Hey Google, invia un messaggio vocale tramite WhatsApp”. E se vuoi, alla fine puoi aggiungere il nome del contatto che vuoi chiamare.

Infine, sarai in grado di iniziare a registrare il messaggio. È importante tenere presente che si interromperà automaticamente quando smetti di parlare. Infine, l’Assistente Google ti chiederà se desideri inviarlo o annullarlo.