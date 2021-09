Prime immagini del nuovo Nintendo Switch OLED, grande schermo

A luglio, dopo mesi di perdite e speculazioni su una nuova versione di Switch, Nintendo ha rivelato ufficialmente il modello OLED di Switch. Il modello Switch OLED non è l’aggiornamento che molti giocatori si aspettano, in quanto non ha miglioramenti hardware. Invece, lo switch OLED ha un display migliorato, un audio migliorato e una porta Ethernet integrata. Ciò contribuirà a fornire immagini migliori e più belle per i giocatori.

Molti giocatori sono stati molto curiosi dell’aspetto del modello Switch OLED, dello schermo e di altre funzionalità su questa console di gioco portatile. Anche se non sarà fino al prossimo mese che Nintendo venderà ufficialmente lo Switch OLED, ma per ora alcuni giocatori sono stati in grado di vederlo dal vivo in Giappone.

Nello specifico, Switch OLED è attualmente offerto presso alcuni rivenditori in Giappone. Uno di questi è il Nintendo Tokyo Store, dove molti giocatori in Giappone vengono a vedere e vedere questa console portatile, consentendo alle persone di vedere la qualità dello schermo e decidere se vale la pena acquistare lo schermo OLED?

Lo Switch OLED è noto per avere uno schermo OLED da 7 pollici (più grande dello schermo da 6,2 pollici dello Switch normale). Inoltre, la nuova versione ha anche altri aggiornamenti significativi come un supporto più ampio e regolabile, audio migliorato, 64 GB di memoria interna e una porta LAN aggiuntiva nella base di ricarica.

La nuova versione sarà disponibile in due varianti di colore: una con Joy-Con bianchi e dock bianco, e l’altra con i tradizionali Joy-Contro rossi e blu con dock nero. Il nuovo Nintendo Switch OLED avrà una dimensione dello schermo più grande, ma non influirà sulle dimensioni complessive del dispositivo quando i bordi dello schermo circostante saranno più sottili. La nuova versione sarà più lunga di 0,1 pollici e più pesante di 0,05 libbre rispetto al normale Nintendo Switch. La durata della batteria del modello OLED che sembra simile a Nintendo Switch è di circa 4,5-9 ore.

L’OLED di Nintendo Switch sarà ufficialmente in vendita l’8 ottobre 2021 per $ 349.999 (equivalenti a 8 milioni di VND).