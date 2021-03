Vendita di mobili da giardino: le migliori offerte su rattan, set di mobili per esterni e altro | London Evening Standard

è essere

Se le tue vacanze estive annuali sembrano sempre più improbabili quest’anno, ci sono più ragioni che mai per trasformare il tuo giardino nel tuo paradiso.

La spiaggia può essere fuori portata, ma con i giusti mobili e accessori da esterno potresti scambiarti per un aperitivo in Italia o per prendere il sole sotto il mare. Bel sole caraibico senza mettere piede dietro il cancello del tuo giardino (gli occhi sono chiusi se mediti su quest’ultimo).

Nel tentativo di modernizzare il tuo giardino o patio, abbiamo raccolto alcuni dei migliori mobili da giardino in vendita in questo momento.

Dai nuovi gruppi di ristorazione per ospitare i tuoi pasti barbecue alle comode sedie a sdraio per quei giorni senza trascinamento di 30 gradi, abbiamo setacciato Internet per offrirti le migliori offerte, sconti e offerte da asporto prima che vadano.

Mobili da giardino più venduti

Anche se puoi trovare molte ottime offerte ai link sopra, abbiamo fatto molte ricerche per scegliere i migliori mobili e accessori per esterni con consegna porta a porta per fare acquisti ora.

Giardino fatato solare

Ci sono poche cose che trasformano istantaneamente un giardino più di una fata ghirlanda di luci. Le 30 lampade emettono luci bianche tutte alimentate da energia solare, che dovrebbe fornire tra le 8-14 ore di luminosità ogni sera, e ci sono 8 diverse modalità tra cui scegliere per trovare l’atmosfera giusta.

Dudena set da giardino in legno di acacia 3pz

Offrendo un valore eccezionale, questo set di 3 pezzi è tutto ciò di cui hai bisogno per portare il fascino mediterraneo nel tuo spazio esterno. Le sedie e il tavolo in legno si piegano in modo piatto, rendendo facile riporli quando il tempo non gioca a palla. Era £ 168.

roccaforte

Panca da giardino Bosco, verde e tortora

Una volta che i barbecue sono verdi, dai ai tuoi ospiti un posto dove mangiare senza il grosso del gruppo da pranzo. Il sedile MADE può fornire posti temporanei e può essere spostato non appena è l’ora del ballo.

fatto

Poltroncina Stalybridge

Investi nelle giornate di sole a venire installando la tua poltrona da giardino. La sedia in mostra è attualmente disponibile senza cuscini e può reclinarsi da diverse angolazioni in modo da poter leggere libri o assorbire gli scaffali a proprio piacimento.

Wayfair

300 luci solari a LED per esterni

Mantieni il tuo prato illuminato molto tempo dopo il tramonto con queste luci da giardino per esterni ad energia solare. È anche resistente all’acqua in modo che possa sopportare facilmente qualunque sia il bel tempo britannico.

Amazon

Panca in legno Andersen tradizionale

Questo sedile dal design intelligente consente di inclinare gli schienali della sedia in modo da sedersi fianco a fianco o faccia a faccia. C’è anche un piccolo tavolo a discesa accanto a ciascun bracciolo per gli elementi essenziali come la crema solare e, se sei come noi, una piccola quantità di snack.

Ombrellone circolare SORARA PALERMO

Questa tettoia da giardino ti proteggerà dalle intemperie, dalla pioggia o dal sole. Realizzato in tessuto di alta qualità con un albero in alluminio leggero per supportarlo completamente.

Amazon

Tavolo da giardino color crema

Hai una cimice da giardino? Piante in vaso con stile con questo delizioso tavolo progettato per uso esterno, ora a meno di £ 100. Il design cremoso di pino è dotato di un piano di lavoro in zinco e tre cassetti per riporre tutte le tue forniture di giardinaggio. C’è un altro ripiano sotto i cassetti per riporre oggetti più grandi come utensili e sacchi di sporcizia.

Dimensioni: H82,5 x L78 x P38cm.

Mobili 123

Limiti ambientali 5 mx 40 cm

Rendi il giardinaggio facile ed ecologico con questi confini di Homebase. Il confine è pieno di piante rispettose della fauna selvatica e resistenti alla siccità per incoraggiare bellissimi fiori che sono anche un paradiso per insetti e uccelli. Funziona meglio in luoghi soleggiati.

Casa base